09 Mar 2024 - 15:11- Gündem G:

Malatya’nın bir ucundan diğer ucuna tramvay hattı geliyor!

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Malatya’nın bir ucundan diğer ucuna tramvay hattı geliyor! Bugün yapılan Proje Tanıtım Toplantısı ile projelerini açıklayan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Malatya'ya kazandırılacak olan yeni Tramvay hattının bilgilerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Malatya’nın bir ucundan diğer ucuna tramvay hattı geliyor! mask
Malatya’nın bir ucundan diğer ucuna tramvay hattı geliyor!
Malatya’nın bir ucundan diğer ucuna tramvay hattı geliyor!
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Bugün yapılan Proje Tanıtım Toplantısı ile projelerini açıklayan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Malatya'ya kazandırılacak olan yeni Tramvay hattının bilgilerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Malatya’nın bir ucundan diğer ucuna tramvay hattı geliyor!

Bugün yapılan Proje Tanıtım Toplantısı ile projelerini açıklayan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er Malatya İnönü Üniversitesinden İkizce’ye kadar yapılmasını planladığı Çevre Yolu Raylı Sistem Projesini açıkladı. İlk etap İnönü Üniversitesi Beylerderesi arası olan projenin ilk etap uzunluğu 24 kilometre ve 24 durak olarak belirlendi.

Malatya’nın bir ucundan diğer ucuna tramvay hattı geliyor!

Kuzey Çevre Yolu bittikten sonra buranın trafik yükünü alacak ve deprem konutlarının yapıldığı İkizce’ye kadar raylı sistem kurulacağını vaat eden Sami Er, “En üst kademeden en alt kademeye kadar birçok arkadaşımız ile bu projelerin hızla gerçekleştirilmesini sağlayacağız” dedi.

Malatya’nın bir ucundan diğer ucuna tramvay hattı geliyor!

Sami Er projenin ilk etabının İnönü Üniversitesi ile Beylerderesi arasında olacağını, ilerleyen süreçte genişletilerek İkizce’ye kadar raylı sistem ile tramvay döşeneceğinin projeleri arasında olduğunu belirtti.

Malatya’nın bir ucundan diğer ucuna tramvay hattı geliyor!

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09 Mar 2024 - 15:11 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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