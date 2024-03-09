Malatya’da Mart kapıdan baktı!

Malatya’nın Darende ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Kent Merkezinde ve birçok bölgede kayısı ağaçlarının çiçek açması ise üreticiyi şimdiden endişelendiriyor.
Darende ilçesine bağlı Karabacak Mahallesi Hekice Yaylasında kar yağışı ile birlikte her yer beyaza büründü. Bin 900 rakımlı yaylada kayısı ağaçlarını ilaçlamak için işe koyulan çiftçiler sabah beyaz örtüyle karşılaştı. Sivas-Malatya Karayolunda da yoğun kar yağışının etkili olduğu öğrenilirken, Malatya’nın özellikle doğu tarafındaki ilçelerde kayısılar çiçeklenirken, havaların soğuması üreticiyi de endişelendirmeye başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.