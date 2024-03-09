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Malatya’da Mart kapıdan baktı!

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Malatya’nın Darende ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Kent Merkezinde ve birçok bölgede kayısı ağaçlarının çiçek açması ise üreticiyi şimdiden endişelendiriyor.

Malatya’da Mart kapıdan baktı! mask
Malatya’da Mart kapıdan baktı!
Malatya’da Mart kapıdan baktı!
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Malatya’nın Darende ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Kent Merkezinde ve birçok bölgede kayısı ağaçlarının çiçek açması ise üreticiyi şimdiden endişelendiriyor.

Malatya’da Mart kapıdan baktı!

Darende ilçesine bağlı Karabacak Mahallesi Hekice Yaylasında kar yağışı ile birlikte her yer beyaza büründü. Bin 900 rakımlı yaylada kayısı ağaçlarını ilaçlamak için işe koyulan çiftçiler sabah beyaz örtüyle karşılaştı. Sivas-Malatya Karayolunda da yoğun kar yağışının etkili olduğu öğrenilirken, Malatya’nın özellikle doğu tarafındaki ilçelerde kayısılar çiçeklenirken, havaların soğuması üreticiyi de endişelendirmeye başladı.

Malatya’da Mart kapıdan baktı!
 
Malatya’da Mart kapıdan baktı!
 
Malatya’da Mart kapıdan baktı!
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Mar 2024 - 15:08 Malatya- Gündem

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