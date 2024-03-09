09 Mar 2024 - 14:55- Gündem

Yıldırım: Türkiye’de 3-4 gündür gündem Malatya ve Elazığ

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Türkiye’de 3-4 gündür gündem Malatya ve Elazığ. Ama biz biliyoruz ki, sadece Malatya ve Elazığ değil, Adıyaman, Şanlıurfa, Yozgat değil, Türkiye’nin bir çok ilinde ve ilçesinde belediye başkanlıklarını alacağız” dedi.