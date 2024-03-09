Yıldırım: Türkiye’de 3-4 gündür gündem Malatya ve Elazığ

Yeniden Refah Partisi Kale Belediye Başkan Adayı Cemal Akdemir'in seçim irtibat bürosunun açılışı geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirildi. Açılışa Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım ve partililerde katıldı.
Yeniden Refah Partisi Kale Belediye Başkan Adayı Cemal Akdemir, bir önceki dönem belediye başkanı olarak görev yaptığı Kale’ye çok önemli hizmetler kazandırdığını belirterek, Kale’ye kazandırılan bazı eserlerin birçoğunun son dönemde yok edildiğini kaydetti. Akdemir, ilçe merkezinden Kale ile Pütürge ilçesi sınırına Teleferik kurma projesini hazırladıklarını, ancak görev süresinin sona ermesinden sonra bu projesinin de yok edildiğini, yeniden seçilmesi halinde bu projeyi hayata geçireceğini ifade etti.
“BUGÜN ANKETLER BİZİM ARKAMIZDA 100 BİNLERİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Kale’de ve diğer tüm ilçelerimizde, büyükşehirde Yeniden Refah Partisi’ni bayraklarını dalgalandıracağız. Türkiye’de yükselen yıldız var, o yıldız Yeniden Refah Partisi’dir. Bütün anketler Yeniden Refah Partisinin yükselişinden yana ibreyi gösterince biraz endişelenmeye başladılar. Bizde onlara diyoruz ki, ‘Bütün Türkiye’de endişelenin, özellikle de Malatya’da endişelenin.’ Çünkü artık insanımız umutsuz değil, vatandaşımızın güvenecekleri bir parti var, Milli Görüşün tek temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi var. Türkiye’de 3-4 gündür gündem Malatya ve Elazığ. Ama biz biliyoruz ki, sadece Malatya ve Elazığ değil, Adıyaman, Şanlıurfa, Yozgat değil, Türkiye’nin bir çok ilinde ve ilçesinde belediye başkanlıklarını alacağız, İnşallah 2028 seçimlerinde de Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ı da Türkiye’nin Başkanı yapacağız. Yeniden Refah Partisi 5 yıllık bir parti, ama geçmişi 50 yıllıktır. Yeniden Refah Partisi ilk kurulduğu zaman Malatya’da 3-5 kişi bir araya gelemiyorduk, ama bugün anketler bizim arkamızda 100 binlerin olduğunu gösteriyor. Biz son ana kadar durmadan çalışacağız. Karşımızda 22 yıllık bir iktidar partisi var, biz iktidar partisi ile yarışıyoruz. Onlar, bütün belediyelerin ve devletin, hükümetin imkanlarını kullanırken, biz kendi gücümüzle sahada çalışıyoruz. 31 Mart akşamı Türkiye’de ve Malatya’da birinci parti Yeniden Refah Partisi olacaktır.”
dedi.
HACI BEKTAŞI VELÎ KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI’NA ZİYARET
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım ve partililer, Hacı Bektaş’ı Velî Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkan Hasan Meşeli'yi ziyaret etti. Bilal Yıldırım,
“Biz Malatya’yı yönetirken hiç kimsenin kökenine ve inancına bakmayacağız, bütün insanımızı kucaklayarak Malatya’yı yöneteceğiz. Hiç kimseyi ayırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Belediye olarak bir camiye yardım etmemiz gerektiğinde, aynı şekilde bir Cem evine, Alevi dernek ve vakıflarımıza da yardım etmemiz gerektiğine inanıyoruz.”
İfadelerine yer verdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.