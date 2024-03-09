Sahurda ye gün boyu tok kal

Ramazan ayında oruç tutanlar için sahurda doğru besin tercihleri, gün boyu enerjik ve tok hissetmelerini sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Yüksek kaliteli protein içeriği ve vücut için gerekli tüm vitamin, mineral ve amino asitleri içeren yumurta, sahurda tüketildiğinde bu ihtiyaçları karşılayarak gün boyu tokluk sağlıyor.

Araştırmalara göre, sahurda tüketilen yumurta, öğlen saatlerine kadar kişinin kendini tok hissetmesini sağlarken, dikkatini artırıyor ve enerjisini korumasına yardımcı oluyor. Sahurda yumurta tüketmenin bir diğer avantajı da kalori miktarının düşük olması ve sağlık açısından gerekli olan doymamış yağ asitlerinin yüksek olmasıdır.

RAMAZAN AYINDA SAHURDA TÜKETİLEN YUMURTA TOK TUTUYOR

Beslenme ve Diyetetik uzmanları, sahurda tüketilen yumurtanın vücut için gerekli olan yüksek kaliteli protein düzeyini artırdığını ve gün boyu tokluk hissi sağladığını belirtmekte. Özellikle, karbonhidratlı besinlerin azaltılması ve protein alımının artırılması vücut ağırlığını kontrol etme açısından da önemli.

Ramazan ayında sahurda tüketilen yumurta, oruç tutanların sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sağlayarak gün boyu tokluk ve enerji sağlar. Uzmanlar, sahurda yumurta tüketmenin vücut için gerekli olan protein ihtiyacını karşılayarak beslenme dengesini sağlamaya yardımcı olduğunu belirtmektedirler.

Kaynak: Haber Merkezi