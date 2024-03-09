09 Mar 2024 - 14:08- Gündem G:

İlkokul diploması yeterli işte ayrıntılar

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İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere çeşitli meslek gruplarında personel alımları yapmakta. İşkur'un düzenlediği personel alımları genellikle kamu kurumları, belediyeler, özel sektör firmaları ve kamu kuruluşları için gerçekleştirilmekte. Alımlar, farklı niteliklere ve pozisyonlara sahip olabiliyor. İŞKUR tarafından duyurulan temizlik görevlisi alımıyla ilgili detaylar şu şekilde…

İlkokul diploması yeterli işte ayrıntılar mask
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İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere çeşitli meslek gruplarında personel alımları yapmakta. İşkur'un düzenlediği personel alımları genellikle kamu kurumları, belediyeler, özel sektör firmaları ve kamu kuruluşları için gerçekleştirilmekte. Alımlar, farklı niteliklere ve pozisyonlara sahip olabiliyor. İŞKUR tarafından duyurulan temizlik görevlisi alımıyla ilgili detaylar şu şekilde…

BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık problemi bulunmamak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem vermek,

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun olmak,

18-40 yaş aralığında bulunmak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak için bu linki ziyaret edebilirsiniz. Ardından "MESLEK" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazarak ara ikonuna tıklamanız gerekmekte. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecek. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz. İlk defa başvuruda bulunacak adayların E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor. 

 
 

Kaynak: Haber Merkezi

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09 Mar 2024 - 14:08 - Gündem

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