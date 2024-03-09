Eda Erdem Dündar kimdir?

Türk voleybolunun önemli isimlerinden biri olan Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987'de İstanbul'da doğdu. Orta oyuncu mevkisinde görev yapmakta. Hem Türkiye Milli Takımı'nın hem de Fenerbahçe'nin kaptanlığını üstlendi. 8 Mart 2024'te, Dünya Kadınlar Günü'nde Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu girişine heykeli dikildi.

Türk voleybolunun önemli isimlerinden biri olan Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987'de İstanbul'da doğdu. 8 Mart 2024'te, Dünya Kadınlar Günü'nde Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu girişine heykeli dikildi.

KARİYERİ

Eda Erdem Dündar, voleybola Beşiktaş altyapısında başladı. 2004 yılında Beşiktaş A takımına yükselmiş ve dört sezon boyunca takımda oynadı. Son iki sezonunda kaptanlık görevini üstlendi. 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve o zamandan beri Fenerbahçe Spor Kulübü'nde mücadele ediyor.

BAŞARILARI

Eda Erdem Dündar, Türkiye kadın milli voleybol takımı ile 2005 yılından bu yana görev yapmakta ve milli formayla 300'den fazla maça çıktı. Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda birçok başarı elde etti. 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin 2. olduğu turnuvada önemli bir rol oynadı. Ayrıca 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan milli takım kadrosunda yer aldı. Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından tarihin en iyi 100 sporcusu listesine seçildi

Eda Erdem Dündar, Türk voleybolunda önemli bir yer edindi ve kariyeri boyunca pek çok başarı elde etti.

Kaynak: Haber Merkezi