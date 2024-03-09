Karaman  ve Aksaray’a pazar günü  uyarısı

Meram Elektrik Dağıtım AŞ. (MEDAŞ) tarafından Karaman’da ve Aksaray’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ Karaman’da ve Aksaray’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

MEDAŞ Karaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kazımkarabekir ilçesine bağlı Aşağıçağlar Köyü, Aşağıçağlar Köyü, Güney Mevkii, Aşağıçağlar Köyü, Güney Mevkii, Aşağıçağlar Köyü, Harmanbağı Mevkii, Aşağıçağlar Köyü, Harmanbağı Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ada Köyü, Bayır Köyü, Bostanözü Köyü, Çatak Köyü, Çukur Köyü, Kalaba Köyü, Kalaba Köyü Tuk Yayla Mevkii, Kızılyaka Köyü, Özdemir Köyü, Üçkuyu Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dağkonak Köyü bölgesine,

Yarın 13.30-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sekiçeşme Mahallesi bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

MEDAŞ Aksaray’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Eskil ilçesine bağlı Başaran Köyü, Büğet Köyü, Eşmekaya Beldesi, Camikebir Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi, Eskicami Mahallesi, Kalealtı Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Yenipazar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Kızılkaya Köyü, Pınarbaşı Köyü, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Güzelyurt ilçesine bağlı Alanyurt Köyü, Selime Beldesi, Köprübaşı Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Doğantarla Köyü Kocatepe Mevkii, Doğantarla Köyü Kurtuluş Mevkii bölgelerine,

Yarın 13.00-14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi bölgesine,

Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Ortaköy ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Plevne Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.