Hatay'da yarın geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.30-13.00 saatleri arasında Arsuz ilçesine bağlı Yukarı 4, Aşağı 9, Aşağı 2, Aşağı 1, Yukarı 3, Yukarı 2, Yukarı 1, İnönü 14, Maruf Işık, Çolak Köprüsü, Kılınç, Ekber, Atatürk 60, Necmiddin Görür, Ramazan Şahin, Summak, Cemaliddin Özbaş-, Şık Bağcılar, İnan Okul, Şeh Halil, Kamil Görür, 1002, Ramazan Şahin 2, Cemaliddin Özbaş 2, Cemaliddin Özbaş, Cemaliddin Özbaş 1, Summak 1, Necmiddin Görür 1, Ali Can, Aydınlı bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı 739 Nolu bölgesine,
Yarın 01.00-05.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı 1044, Çelen, Dünya, Şehit Hasan Karaalp, 1054, 1013, 1033, 1069, 1020, Kenanali, 1029, 1032, 4., 1022, 1051, İsmet Sökmen, Mahmutluoğlu, Fatih Camii, 1083, 1014, 5., Ağ Mehmetli, 7., 1., 1026, Kara Ali, Zümrüt, Karakurum, Ertan Yülek, Kenanlar, Tomi Kadir, 13., 1036, 1016, Topaloğlu, Demirel, 1037, 14., Fevzi Çakmak, 3., 16., 1008, Nazire İzgi, 1066, Koca Ahmetli, Yalmanlar, İbrahim Sıtkı Kara, Hacı Osman, 1017, İbrahim Emiroğlu, 1028, 6., 10., Hastahane, 1059, 1024, 1052, Şehit Polis Hasan Babacan, Anıtlar, 2., Yahya Kemal Beyatlı, Kardeşlik, Halil Eser, Küçük Mahmutlu, 1012, Berber Süleyman, 11., 1050, 1048, 12., İzgiler, 8., Köleli, 1075, Baraj, 9., Çetin Çavuş, 15., Bulut, Orhan Gazi, Uğur Emiroğlu, Karlı, Yağmur, Mehmet Akif Ersoy, Hızar, 1070, 1058, Ay, Amanos, Sabri Baykara, Şair Nedim, 50, Taze Ali, Değirmenler, Poyraz, 17., İsmail Hakkı Kılaç, 52, Yalmanlı Ahmet, 19, 18, 20, 51 bölgelerine,
Yarın 01.00-05.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı 1018, 1095, 48., 1907, İçmeler, 1932, Şahin Tepesi, Başlamış, 808, Kasımoğlu, Tıbıklar, Topraklık, Pekerler, Yıldırım Beyazıt, Ahmet Vural, Nasrettin Hoca, Kargalar, Demokrasi, Jürgen Retter, Hacı Mehmet Vural, Umut, 801, Atatürk, 802, Belediye, Muluklar, Şehit Barış Doğan, Albay Osman Tıbıkoğlu, Şehit Oğuzcan Ekiz, Yıldırımlar, Gökcanlar, Şehit Davut Yülek, Gökçeli, 2420, 2442, 2405, 2438, 2409, 2406, 2444, 2446, Uğur Mumcu, 2424, 2413, 2453, 2437, 2441, Çarçabuk, Gökdere, Yeni Yerleşim, Karagöl Yaylası, 2407, 2447, 2440, 2448, 2412, Hakkı Hoca, 153., 106, Seydioğullar, 1527, 156., Muhaciroğlu, 1516, 102, E-5 Karayolu, Battalfakı, Kara Höyük, 104, Karadede Süzer, 1513, 1507, Narlı, Ok, Namık Kemal, Evliya Çelebi, Ali Yeğenoğlu, Çocuk Mezarı, Köprülü Mehmet Paşa, İbn-İ Sina, Stadyum, Albay İbrahim Vural, Barış, Turunç, Muhtar, Hamzalı, Hayıtlık, Okatarlar, Mimar Sinan, Danaboruk, 103, Yavuz Selim, Ulu, 1514, 1519, 155., 1505, Şehit Mustafa Çevik, 120., 1517, Barbaros, 1521, 1543, 121., Battallı, Mehmet Reşat Paşa, Süllüler, Sokullu Mehmet Paşa, Koca Hüseyin, Sultan Aziz, Sultan Mahmut, Murtazalar, Hasan Güven, Kısık Çadırkent, Vahittin Seydioğlu, 1506, 1509, 1504 bölgelerine,
Yarın 01.00-05.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı Ahmet Sökmen, Yunus Emre, Lale, Orhan Veli, Hanifi Soylu, Hürriyet Küme Evleri, Prof. Dr. Fuat Sezgin, Gül, Ökkeş Süzer, 526, 533, 516, Dostlar, 525, Keskinler, Sait Usta, 529, 532, Hösemler, 531, 500., Akçalar, Mursallar, Sümbül, Bakkal Amca, Tuzcular, İğdeli, 514, 508, Sultan Murat, Kazaklar, Yiğitler, İsalı Küme Evleri, Kardelen, Ali Tabak, 537, Nüfuscular, Sekiz Ocak, 515, Ertaçlar, 528, 520, Kanuni, Osmanlar, Kurtuluş, Akasya, Deneş, 534, 523, 521, Oruç Reis, 503, 509, Hacı Özkan, Arıkoglu, Şimşekler, Hatiçoğlu, 536, 512, Hüsam Gökçe, Şehit Gaffar Okkan, Bent, 524, Muhammetler, Bayramaliler, Bağlar, Şehit Pamir, 511, Öksüzdere, 504, 456, 451, Durmuşoğlu, 458, Gıdımanlar, 459, Gazi Osman Paşa, Kurtuluş-, 461, Özerler, Talat Paşa, 454, Aga, Ekerler, Sultan Beyazıt, Gürzler, Sultan Süleyman, Alperler, Güvenler, 455, Fidanlık, 452, Asarlar, Soyerler, Aksaylar, Ikıllar, 752, 757, 202, 751, Lord Osman, Çallı İbrahim, Hacı Hasan Karakurum, Sağlam, 756, 203, 201, Karaalpler, Şükrü Paşa, Aksaylar-, Mithat Paşa, Kadir Karakurum, 205, Refik Özsoy, Yaylanın Kendisi Karıncalı Yaylası, 2059, Yaylanın Kendisi Koca Düz Yaylası, Yaylanın Kendisi Tekkoz Yaylası, 1270, 1267, 1264, 1256, 1251, 1261, 1257, 1262, Haydar, Şenay Hoca, Cumhuriyet, Baş, Bölükbaşı, Uzun Hasanlı, Çevik, Ömer Bölükbaşı, Bozcuklar, Temizler, Şehit Mehmet Sarıaslan, 1255, Piyale Paşa, Beyin Oğlu, Kırmıtlı, 1274, Piri Reis, Çıraklar, Giritli, Özgün, 1275, Temel, Vatan, Bayram Sökmen, Kıroğlu, Mahmutlu Küme Evleri, Gençlik, Osman Büyüker, 1271, Selvi, Sararlar, 1268, Mahmutlu, 1272, Mustafa Çavuş, 1258, bölgelerine,
Yarın 01.00-05.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı 1273, Kemal Paşa, Haliller, Turgut Reis, Ekiz, 1259, Azman Bekir, Hasan Ağa, Ziya Gökalp, Camii, Yeşilkent, Cengizhan, 408, Babürhan, Katip Çelebi, Kazanlar, Fakıoğlu, Bekir Ağalar, Nalbantlar, Fatih, Görkemler, Kazım Karabekir, Şehit Kürşat Ergörün, 704, Ulusoy, Fakılar, 711, Kızıl Ahmetli, Fethi Okyar, Erdemler, Çay, Ömer Ağalar, Özkan, Çağdaş, Özgür, 706, Sanayi, Karcılar, Çelik, 712, 851, 300., 860, Gül Ağacı, Muhtar Ahmet Salih Özsoy, Elif, Sadık Özsoy, Kumrular, Hacı İbrahim Vural, Fuzuli, İsmail Efendi, Orhan Kemal, 861, Anılar, Özsoylar, Karanfil, Akınlar, Akyollar, Lutfi Hoca, Faik Ahmet Barutçu, 301., Vural, Cavidan Özmen, 1782, 1775, 1764, 1768, 1767, 1785, 1759, 1786, 1752, 1751, 1757, Yeni, 1766, 1761, 1755, Yoncadüzü, 1758, 1763 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı 1717., 2223., 382., 318., 333., Midyat, 326., 1633., 235., 1177., 200., 204., 210., 331., 2216., 329., 249., 254., 220., 196., 343., 2207., 311., 1641., 372., 1760., 378., 219., Esentepe 1, 390., 662., 2220., 373., 1185., 660, Muradiye 4., 365/1-, 1764., Şehit Topçu Çvş. Nurhan Sümer Barlas, 2213., 287., 354., 345., 1638., 1654., 330., 251., 2209., 374., 663., 368., 1762., 1624., 2219., 661., 1752., 1759., 1627., 1678., 353., 218., 360., Süleyman Şah, 336., Şht. J. Uzm. Çvş. Mevlüt Küçük, 1610., Mehmet Akif 1, 366., 355., 1182., 1626., Yıldırım Beyazıt, 2212., 213., 330.-, 216., 375., 376., 319., 1615., Şehit Savcı Mehmet Türkseven, Şehit Savcı Mehmet Türkseven 1, 197, 655., 207., 1753., 1183., 1602., 253., 208., 362., 363., 364., 1676., 2215., Tayfur Sökmen, Şehit Hakan Tan, 1628., 341., 322., 324., 1635., 315., 371., 285., 1608., 369., 358., 1634., 317., 359., 370., 2221., 260., 2214., 377., 332., 250., 1184., 2211., 1178., 653., 2218., 1609., 1180., 323., 1179., 1637., 263., 205., 258., Ulu Camii, 1677., 368/8-, 357., 316., 1605., Şehit J. Uzm. Onb. Mahmut Açıl, 339., 657, 214., 215., Emek, Şehit P. Astsb. Kd. Cvş. Ali Ermercan, 252., 1751., 320., 262., 217., 2210., 261., 313., Pınarbaşı, 2208., 356., 656., Sanayii, Şht. Polis Abdullah Sinan Şirinoğlu, 259., 264., 312., 367., 310., 325., 314., 256., 334., Şehıt Er Ebubekir Gökalp, 365, Prf. Muammer Aksoy, 286 bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Payas ilçesine bağlı Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz, 310., 308., Özkul Çolak, 1262., Koyuncu, Ömer Şahin, İstasyon, Karakuş, Çiftçiler, Server Tonilli, Huzur, Özkul Çolak 1 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.