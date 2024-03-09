09 Mar 2024 - 12:58 - Gündem

Malatya’nın ilçelerinde belediye başkan adayları kim? Malatya'da hangi isimler hangi Parti’den aday?

Malatya ve Türkiye genelinde iller ve ilçeler 31 Mart 2024’de sandık başına giderek belediye başkanını belirleyecek. 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere sadece sayılı günler kaldı. Son günlerde en çok merak edilen konularda biri de Malatya’da ilçelerde hangi partiden hangi isimler aday sorusu gündeme geliyor. İşte ilçe ilçe Malatya’nın belediye başkan adayları…