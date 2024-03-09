Malatya’nın ilçelerinde belediye başkan adayları kim? Malatya'da hangi isimler hangi Parti’den aday?

Malatya ve Türkiye genelinde iller ve ilçeler 31 Mart 2024’de sandık başına giderek belediye başkanını belirleyecek. 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere sadece sayılı günler kaldı. Son günlerde en çok merak edilen konulardwa biri de Malatya’da ilçelerde hangi partiden hangi isimler aday sorusu gündeme geliyor. İşte ilçe ilçe Malatya’nın belediye başkan adayları…
İşte Malatya’nın İlçe Belediye Başkan Adayları
YEŞİLYURT
Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Yeşilyurt İlhan Geçit
Yeniden Refah Partisi Murat Aslan
Cumhuriyet Halk Partisi Alper Gürsoy
İyi Parti Ali Helvacı
Büyük Birlik Partisi Sedat Alataş
Memleket Partisi Yasin Palalı
Anavatan Partisi Yunus Yılmaz
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Hasan Lekesiz
Anadolu Birliği Partisi Berk Can Kuzu
Zafer Partisi Turgut Şahin
Halkın Kurtuluş Partisi Fatih Bulut
Bağımsız Türkiye Partisi İsmet Torun
Emek Partisi Rojda Gültekin
Hür Dava Partisi Şahin Arslan
Ocak Partisi Sebahat Demir
Demokrat Parti Hüseyin Duymuş
Millet Partisi Mehmet Akif Ertürk
Milli Yol Partisi Ekrem Ceyhan
Türkiye İşçi Partisi Oktay Özdemir
Demokrasi ve Atılım Partisi Niyazi Tan
Saadet Partisi Cumali Akça
Bağımsız İbrahim Türkmen
Bağımsız Sevda Kök.
BATTALGAZİ
Adalet ve Kalkınma Partisi Bayram Taşkın
Yeniden Refah Partisi Ayetullah Geçen
İyi Parti Emircan Eren
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Ayşe Şahin
Zafer Partisi Bekir Sıtkı Sarıbeyoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi Mehmet
Bağımsız Türkiye Partisi Ahmet Turan Solgun
Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Battalgazi Ali Karakuş
Emek Partisi Tülay Kınık
Hür Dava Partisi Halil Yıldırım
Ocak Partisi Mehribe Özkan
Millet Partisi Mahmut Emrullah
Türkiye İşçi Partisi Murat Kara
Demokrasi ve Atılım Partisi Resul Derin
Saadet Partisi Mikail Polat
Bağımsız Arzu Çakmak.
AKÇADAĞ
Adalet ve Kalkınma Partisi Hasan Ulutaş
Yeniden Refah Partisi Ali Kazgan
Büyük Birlik Partisi Turgay Güneş
Anadolu Birliği Partisi Âdem Çıbuk
Bağımsız Türkiye Partisi Murat Kara
Cumhuriyet Halk Partisi Vahap Şahin
Hür Dava Partisi Hamdi Şahin
Saadet Partisi Ali Emre
ARAPGİR
Adalet ve Kalkınma Partisi Çetin Özdemir
Yeniden Refah Partisi Arzu Taştan
Bağımsız Türkiye Partisi İbrahim Yurtsever
Cumhuriyet Halk Partisi Haluk Cömertoğlu
Hür Dava Partisi Furkan Akça
Bağımsız aday Mehmet Ali Ağca
ARGUVAN
Adalet ve Kalkınma Partisi Burak Ateş
Yeniden Refah Partisi Mücahit Erbakan
İyi Parti Sefa Karakütük
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Suna Gedik
Türkiye Komünist Partisi Gamze Kulak
Zafer Partisi Aslı Kesmen
Bağımsız Türkiye Partisi Murat Oruç
Cumhuriyet Halk Partisi Ersoy Eren
Hür Dava Partisi Burkay Arslan
Millet Partisi Mehmet Ali Sivaslıoğlu
Demokrasi ve Atılım Partisi Erdal Ekici
Saadet Partisi Mehmet Yiğiter
Bağımsız aday Mehmet Kızıldaş
DARENDE
Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Darende Alican Bozkurt
Yeniden Refah Partisi Süleyman Eser
İyi Parti Hasan Tekin
Bağımsız Türkiye Partisi Derya Nezir
Hür Dava Partisi Muhammed Enes Şimşek
Saadet Partisi Muhammet Çelebi Keyhıdır
Bağımsız Veli Bulut
DOĞANŞEHİR
Adalet ve Kalkınma Partisi Zekeriya Çelebi
Yeniden Refah Partisi Ömer Çakmak
İyi Parti Hasan İliş Müteahhit İlkokul
Büyük Birlik Partisi Yalçın Arıcak
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Metin Birişik
Bağımsız Türkiye Partisi Abuzer Avşar
Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Bayram
Emek Partisi Hayri Yıldırım
Hür Dava Partisi Mustafa Karakaş
Demokrasi ve Atılım Partisi İsmail Haluk Güran
Saadet Partisi Hamza Adak
Bağımsız Murat Doğan
DOĞANYOL
Adalet ve Kalkınma Partisi Hakan Bay
Yeniden Refah Partisi Tuhan Tuhan
Bağımsız Türkiye Partisi Mahmut Karabulut
Hür Dava Partisi Hasan Hüseyin Aytan
Saadet Partisi Gündüz Cengiz
HEKİMHAN
Milliyetçi Hareket Partisi Memet Tabaroğulları
Yeniden Refah Partisi Kemal Oktay
Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Şerif Yıldırım
İyi Parti Melda Pektaş Akgül
Bağımsız Türkiye Partisi Zekeriya Bozkurtoğlu
Hür Dava Partisi Yunus Baytok
Saadet Partisi Yusuf Gediktaş
KALE
Adalet ve Kalkınma Partisi İhsan Özbay
Yeniden Refah Partisi Cemal Akdemir
İyi Parti Bülent Kaya
Bağımsız Türkiye Partisi Mahmut Kara
Cumhuriyet Halk Partisi Salih Çiçek
Hür Dava Partisi Mehmet Atılmış
Millet Partisi İbrahim Arsoy
Demokrasi ve Atılım Partisi Nihat Şener
Saadet Partisi Yusuf Karabeyeser
KULUNCAK
Milliyetçi Hareket Partisi Erhan Cengiz
Yeniden Refah Partisi Mehmet Boyraz
Cumhuriyet Halk Partisi Asef Zengin
İyi Parti Malatya Kuluncak Mustafa Emrah Görgün
Bağımsız Türkiye Partisi Hülya Cenk
Hür Dava Partisi İrfan Akça
Saadet Partisi Ercan Avcı
PÜTÜRGE
Adalet ve Kalkınma Partisi Mikail Sülük
Yeniden Refah Partisi Aydın Öztürk
İyi Parti Hasan Uçar
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Elif Aslan
Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Alyüz
Hür Dava Partisi Yunus Özbey
Saadet Partisi Serhat Kulcu
YAZIHAN
Adalet ve Kalkınma Partisi Nevzat Öztürk
Yeniden Refah Partisi İhsan Akın
Cumhuriyet Halk Partisi Abdulvahap Göçer
İyi Parti Ali Topçu
Büyük Birlik Partisi Mehmet Bezci
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İbrahim İncesu
Zafer Partisi İsmail Sarıbaş
Bağımsız Türkiye Partisi Cahide Karabaş
Hür Dava Partisi Fehmi Yılmaz
Millet Partisi Cuma Naçar
Saadet Partisi Seyfullah Öner
Bağımsız Yaşar Karakuş.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.