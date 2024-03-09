09 Mar 2024 - 12:31 - Gündem

Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak? Malatya’da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili tüm merak edilenler

Malatya’da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili tüm merak edilenleri Malatya Valisi Ersin Yazıcı açıkladı. Yerinde dönüşüm ve rezerv alanı ilan edilen bölgeler nasıl imar edilecek. Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…