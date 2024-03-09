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Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak? Malatya’da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili tüm merak edilenler

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Malatya’da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili tüm merak edilenleri Malatya Valisi Ersin Yazıcı açıkladı. Yerinde dönüşüm ve rezerv alanı ilan edilen bölgeler nasıl imar edilecek.  Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak mask
Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak
Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak
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Malatya’da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili tüm merak edilenleri Malatya Valisi Ersin Yazıcı açıkladı. Yerinde dönüşüm ve rezerv alanı ilan edilen bölgeler nasıl imar edilecek.  Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak? Malatya’da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili tüm merak edilenler

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.  Yazıcı,

“Rezerv alanı olacak yerde Emlak Konut hem biraz yıkılmış şartı arıyor hem de ticaret alanı istiyor ki, çarşı denilen alana bunu uygulayalım. Mesela Bostanbaşı’na da çok büyük talep var. Hiçbiri uygun görülmedi. Çünkü yerinde dönüşüm konusunda mülk sahipleri anlaşamıyorlar. Ticaret alanı ve ağır hasarlı binası olması gerekiyor. Biz alanları genişletmeye çalışıyoruz. Bakanlık hasarsız binaların olduğu bir bölgeyi alana dahil etmek istemiyor. Çok sağlam binalara dokunmak istemiyoruz. Çarşı oluşurken sizin binanız plan ve projede çok absürt durmuyorsa dış cephesini yaptıracağız ve binaya dokunmayacağız”

ifadesini kaydetti.

Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak? Malatya’da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili tüm merak edilenler

“BOSTANBAŞI’NA DA ÇOK BÜYÜK TALEP VAR HİÇBİRİ UYGUN GÖRÜLMEDİ”

“Şehrin bir anda ayağa kalkmasını önemsiyorum” diyen Yazıcı,

 “Bu çok önemli. Bir anda ayağa kalkma kısmında bu alanları genişletme konusu var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Malatya’ya son geldiğinde, bir kez daha bu konu gündeme geldi. Noktayı koyduysanız, bizim işimize gelir dedi. Bu bizim lehimize. Olabildiğince genişletmeye çalıyoruz. Milletvekillerimiz de sağ olsunlar bunu böyle istiyor. Ersin Yazıcı kimi tanıyor da Ahmet’in, Mehmet’in yerini rezerv alanına katacak, böyle bir şey yok. Mümkün olduğunca ve tabi ki kurallara da uygun olarak bu işlem gerçekleşecek. İlçe belediye başkanları özellikle Yeşilyurt Belediyesi çok daha fazla alan istedi. Bu işin de bir mantığı var. Rezerv alanı olacak yerde Emlak Konut hem biraz yıkılmış şartı arıyor hem de ticaret alanı istiyor ki, çarşı denilen alana bunu uygulayalım. Mesela Bostanbaşı’na da çok büyük talep var. Hiçbiri uygun görülmedi. Çünkü yerinde dönüşüm konusunda mülk sahipleri anlaşamıyorlar. Ticaret alanı ve ağır hasarlı binası olması gerekiyor. Biz alanları genişletmeye çalışıyoruz. Bakanlık hasarsız binaların olduğu bir bölgeyi alana dahil etmek istemiyor. Çok sağlam binalara dokunmak istemiyoruz. Çarşı oluşurken sizin binanız plan ve projede çok absürt durmuyorsa dış cephesini yaptıracağız ve binaya dokunmayacağız. Çarşı imar edilirken binanızın duruşu çok uygun değilse, sağlam da olsa vatandaşla anlaşarak yıkmak istiyoruz”

ifadelerine yer verdi.

Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak? Malatya’da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili tüm merak edilenlerRezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak? Malatya’da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili tüm merak edilenler
 
Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak? Malatya’da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili tüm merak edilenler
 
Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak? Malatya’da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili tüm merak edilenler

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09 Mar 2024 - 12:31 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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