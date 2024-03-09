Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak? Malatya’da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili tüm merak edilenler

Malatya’da yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili tüm merak edilenleri Malatya Valisi Ersin Yazıcı açıkladı. Yerinde dönüşüm ve rezerv alanı ilan edilen bölgeler nasıl imar edilecek. Rezerv alanı içindeki sağlam binalar ne olacak? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…
Malatya Valisi Ersin Yazıcı yerinde dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yazıcı,
“Rezerv alanı olacak yerde Emlak Konut hem biraz yıkılmış şartı arıyor hem de ticaret alanı istiyor ki, çarşı denilen alana bunu uygulayalım. Mesela Bostanbaşı’na da çok büyük talep var. Hiçbiri uygun görülmedi. Çünkü yerinde dönüşüm konusunda mülk sahipleri anlaşamıyorlar. Ticaret alanı ve ağır hasarlı binası olması gerekiyor. Biz alanları genişletmeye çalışıyoruz. Bakanlık hasarsız binaların olduğu bir bölgeyi alana dahil etmek istemiyor. Çok sağlam binalara dokunmak istemiyoruz. Çarşı oluşurken sizin binanız plan ve projede çok absürt durmuyorsa dış cephesini yaptıracağız ve binaya dokunmayacağız”
ifadesini kaydetti.
“BOSTANBAŞI’NA DA ÇOK BÜYÜK TALEP VAR HİÇBİRİ UYGUN GÖRÜLMEDİ”
“Şehrin bir anda ayağa kalkmasını önemsiyorum” diyen Yazıcı,
“Bu çok önemli. Bir anda ayağa kalkma kısmında bu alanları genişletme konusu var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Malatya’ya son geldiğinde, bir kez daha bu konu gündeme geldi. Noktayı koyduysanız, bizim işimize gelir dedi. Bu bizim lehimize. Olabildiğince genişletmeye çalıyoruz. Milletvekillerimiz de sağ olsunlar bunu böyle istiyor. Ersin Yazıcı kimi tanıyor da Ahmet’in, Mehmet’in yerini rezerv alanına katacak, böyle bir şey yok. Mümkün olduğunca ve tabi ki kurallara da uygun olarak bu işlem gerçekleşecek. İlçe belediye başkanları özellikle Yeşilyurt Belediyesi çok daha fazla alan istedi. Bu işin de bir mantığı var. Rezerv alanı olacak yerde Emlak Konut hem biraz yıkılmış şartı arıyor hem de ticaret alanı istiyor ki, çarşı denilen alana bunu uygulayalım. Mesela Bostanbaşı’na da çok büyük talep var. Hiçbiri uygun görülmedi. Çünkü yerinde dönüşüm konusunda mülk sahipleri anlaşamıyorlar. Ticaret alanı ve ağır hasarlı binası olması gerekiyor. Biz alanları genişletmeye çalışıyoruz. Bakanlık hasarsız binaların olduğu bir bölgeyi alana dahil etmek istemiyor. Çok sağlam binalara dokunmak istemiyoruz. Çarşı oluşurken sizin binanız plan ve projede çok absürt durmuyorsa dış cephesini yaptıracağız ve binaya dokunmayacağız. Çarşı imar edilirken binanızın duruşu çok uygun değilse, sağlam da olsa vatandaşla anlaşarak yıkmak istiyoruz”
ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.