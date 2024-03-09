Sadıkoğlu o sorunları Bakan Mehmet Şimşek’e iletti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları İstişare Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

SADIKOĞLU KAPSAMLI DESTEKLERE İHTİYAÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Toplantıda söz alarak başta Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyelerinin olmak üzere Malatya’nın deprem sonrası oluşan sorunları hakkında bilgiler veren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’nın daha hızlı ayağa kalkabilmesi için kapsamlı desteklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

“MÜCBİR SEBEP SÜRESİ DEVAM ETMELİ”

Malatya iş dünyası olarak en öncelikli taleplerinin 30 Nisan’da sona erecek olan Mücbir Sebep Süresinin uzatılması olduğunu belirten Sadıkoğlu, “Ertelenen vergi ve borçlarımız 30 Nisan sonrasında dağ gibi önümüze çıkacak. Hiçbir üyemizin bunu karşılayacak gücü yok. Şehirlerimiz yeniden ayağa kalkana kadar, ticari hayat normale dönene kadar Mücbir Sebep hali devam etmelidir. 2011 yılında Van’da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep hali süresi 5 yıla kadar sürmüştü” diye konuştu.

“TÜM SERMAYESİNİ KAYBETMİŞ ÜYELERİMİZİN TEMİNAT VERMESİ GERÇEKLE BAĞDAŞMAMAKTADIR”

Vergi ve SGK borçlarının taksitlendirilmesinde istenilen teminat şartının büyük mağduriyetler doğurduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, “Mücbir sebep hali uygulanan il ve ilçelerde tüm vergi ve SGK borçlarına 24 ay faizsiz taksitlendirme imkânı için teşekkür ediyoruz. Fakat bu borçları faizsiz olarak taksitlendirebilmek için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre 50 bin TL ve üzeri borçlar için teminat istenmekte. Büyük depremler yaşamış şehrimizde iş yeri yıkılmış, tüm sermayesini kaybetmiş üyelerimizin teminat vermesi gerçekle bağdaşmamaktadır. Mücbir sebep halinin devam ettiği il ve ilçeler için bir kanun düzenlemesi yapılarak, teminat şartının kaldırılmasını veya limitin 500 bin TL’ye yükseltilmesini talep ediyoruz” dedi.

“VERGİSİZ UYGULANMALI”

Enflasyon düzeltmesi işlemlerinin önümüzdeki 2 yıl deprem illerinde vergisiz uygulanması talebini de ileten Sadıkoğlu, “Mücbir sebep halinin devam ettiği illerimizde 2024 ve 2025 yılı enflasyon düzeltmesi işlemlerinin vergisiz olarak uygulanmasını, ihtiyari olmasını ve geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJELERİ İLE DAHA HIZLI AYAĞA KALKACAĞINA İNANIYORUZ”

Yerinde dönüşüm hibe ve kredi desteklerinin artırılmasının şart olduğuna vurgu yapan Sadıkoğlu, “Şehirlerimizin Yerinde Dönüşüm Projeleri ile daha hızlı ayağa kalkacağına inanıyoruz. Deprem bölgesinde yer alan illerde yapılacak binaların KDV istisnasından yararlanması için bölge acilen 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan ilan edilmelidir. Yerinde dönüşüm kapsamında yapılacak yeni inşaatlar ve orta hasarlı binaların güçlendirilmesi projeleri KDV’den istisna edilmelidir. Ayrıca Yerinde Dönüşüm kapsamında yapılacak inşaatların her türlü vergi resim ve harçtan muaf tutulması bölgenin yeniden inşasına ve hak sahiplerinin düşük maliyetle zararlarının karşılanmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı ilgilendiren birçok sorunu ve talebi ileten Başkan Sadıkoğlu, Bakan Mehmet Şimşek’i Malatya’ya davet ederek Ticaret ve Sanayi Odası’nda Oda üyeleri ile bir araya gelmesini istedi.

Kaynak: BÜLTEN