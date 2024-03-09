“Vali Bey’den bir ricamız var”

Kalıcı konutları çıktığı halde anahtar almaya bir türlü gitmeyen depremzedeler Malatya’da şaşkınlığa neden olurken, Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya açıklamalarda bulundu.
Vatandaşların kendilerine bazı şikâyetlerle geldiğini dile getiren Ortaç, evlerinin anahtarlarını almaya gittiklerinde TOKİ’nin yıkılan evlerinin tapusunu getirmelerini istediğini söyledi.
“NET BİR AÇIKLAMA YAPILMIYOR”
Yerinde dönüşümle ilgili kafalarda çok fazla soru işareti olduğunu ifade eden Ortaç,
“Vatandaşlar TOKİ yıkılan binalarının yerine el koyduğunu veya alacağını dile getiriyorlar. Ancak işin aslı öyle değil. Ayrıca konut teslim sözleşmesinde geride bıraktığım yeri rezerv alanına terk ediyorum ibaresi varmış, ancak Malatya’da tüm alanlar rezerv alanı değil. Rezerv alanı ilan edilen yerler var, ama her yer rezerv alanı değil. Dolayısıyla insanların geride bıraktığı arsalar, kendi mülkiyetinde olan arsalar. Fakat bulunduğu binada, bulunduğu yerde kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm varsa ve çoğunluk sağlandıysa zaten kuraya girmiyor. Eğer kuraya girmek isteyen varsa, yerinde dönüşüm istemediyse ister istemez TOKİ’den hak sahibi oluyor, ama mevcut yerinden kamulaştırma bedeli alıyor. Rezerv alanının uygulaması ise herkesin mülkü değerinde kamulaştırılıyor, karşılığı kendilerinin hesabına yatırılıyor, kendilerine rezerv alanında verilecek daire veya iş yerinden o bedeller düşürülüyor. Ancak bununla ilgili net bir açıklama yapılmıyor, kafalarda çok fazla soru var”
diye konuştu.
“İNSANLARA AÇIK OLMALILAR”
Vatandaşlara kimsenin bilgi vermediğini ileri süren Ortaç,
“Miraslı olan yerler, TOKİ’den daire alsam mevcut yerim ne olacak? Rezerv alanındaki yerler kamulaşacak deseler, bunun detaylarını güzelce açıklasalar her şey güzel olacak. Mesela vatandaş Akpınar Meydanı’ndaki en güzel yerini bırakıp, TOKİ’ye mi gidecek? Sözleşme imzalatılırken, nasıl bir sözleşme imzalatılıyor, bununla ilgili hiçbir bilgi yok. İnsanlar da bilgilendirilmediği için TOKİ’de izdiham, kuyruk olmuyor, insanlar anahtarlarını almaya gitmiyorlar. İnsanlar burada haklı. Bu şehri yöneten siyasiler, bu konuda karar verici merciler bu belirsizlikle alakalı bilgilendirme yapmalılar. İnsanlara açık olmalılar. Vatandaşlara bilgi veren kimse, makam yok. Danışma kuralları kuruluyor, onlar da doğru dürüst bilgi vermiyorlar. Bize gelen şikâyetlerin çoğu, ‘İmzalayın, alın, gidin’ denmesi yönünde. İnsanlar ne imzalıyor, kimse bilmiyor. Bunu açıklasınlar. Yaşılar zaten okumayı bilmiyorlar. Bu insanları kendi anne ve babalarının yerine koysunlar ve açıklama yapsınlar”
şeklinde konuştu.
“VALİ BEY’DEN BİR RİCAMIZ VAR”
“Devletimiz asla kimseyi kandırmaz” diyen Ortaç, şunları kaydetti:
“Bu devleti iyi ve kötü günde vatandaşının yanındadır. Sunulacak imkânlar vatandaşlara uymayabilir. Bu nesnele insanların bilgilendirilmesi gerekiyor. Ayrıca AFAD İl Müdürlüğü şehrin diğer ucunda. İnsanların ceplerinde ekmek parası yok. Vatandaşlar AFAD’a gidip geldiklerinde 200 TL para harcıyorlar. Sayın Valimizden ricamız şehir merkezlerine AFAD Bilgi, İletişim Ofisi kurması yönünde talimat vermesi. Akabinde de kentsel dönüşümle ilgili ofislerin açık olduğunu, insanların buralarda bilgi alacakları söylenmeli. Burada çalıştırılacak personel de bilgili olmalı. Seçim nedeniyle belki yoğunlaşamayabilirler ama bilgilendirmeler yapılabilir. Bu konuda gazeteler, televizyonlar açık veya bu konuda konferanslar yapılabilir. Muhtarlara bu konuda net bilgiler verilebilir. Muhtarlar elde ettikleri bilgileri vatandaşlara aktarabilirler. Yaklaşık bir buçuk aydır bilgi akışı yok. Biz insanlara bilgi veriyoruz ama bu bilgiler ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bizler de bilemiyoruz.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.