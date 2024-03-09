09 Mar 2024 - 12:14 - Gündem

“Vali Bey’den bir ricamız var”

Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, kurada isimleri çıktığı halde anahtarlarını almaya gitmeyen vatandaşların haklı olduğunu ileri sürdü. İnsanların bilgilendirilmediği için TOKİ’de izdiham ve kuyruğun olmadığını savunan Ortaç, “İnsanlar anahtarlarını almaya gitmiyorlar. İnsanlar burada haklı. Bu şehri yöneten siyasiler, bu konuda karar verici merciler bu belirsizlikle alakalı bilgilendirme yapmalılar. İnsanlara açık olmalılar” dedi.