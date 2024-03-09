Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta Malatya’da neler oldu? 4 Mart ile 9 Mart tarihleri arasında Malatya’da ne gibi gelişmeler yaşandı? 4 Mart 2024 Pazartesi günü ile 9 Mart 2024 Cumartesi günü arasında neler oldu? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberleri ve BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler haberimizde…

Malatya’da bu hafta dâhilinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı:

Malatyalılar endişeli! Risk kapıda

Deprem bölgesi Malatya'da, kentin en önemli gelir kaynağı olan kayısıda ağaçların yaklaşık iki hafta erken tomurcuklanması çiftçileri tedirgin ederken, yetkililer don ve benzeri zirai olaylara karşı tarım sigortası uyarısı yaptı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle düşük rakımlı bölgelerde ağaçlar tomurcuklanırken, bazı bölgelerde ise çiçek açtı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19464756/malatyalilar-endiseli-risk-kapida

Deprem Uzmanından dikkat çeken Ovacık Fayı açıklaması!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Kahramanmaraş'ta saat 11.26 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası uzmanlardan açıklamalar yapılırken, Yer Bilimci Dr. Ramazan Demirtaş "Malatya-Ovacık Fayı her an 7.4 büyüklüğünde deprem üretebilir" gibi bir takım açıklamalar yapılabilir. Lütfen itibar etmeyin” açıklamalarında bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19467555/deprem-uzmanindan-dikkat-ceken-ovacik-fayi-aciklamasi

Asrın Felaketi'nden alnının akıyla çıktı 134 yıldır zamana meydan okuyor

Malatya’da Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan ve 134 yıldır zamana meydan okuyan Hacı İlyas Tenekeli Camii, Asrın Felaketi’ne rağmen ayakta duruyor. Depremlerde hasar alan cami, şu sıralar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında. Depremlerde yıkılan bazı tarihi camilerin aksine ayakta durmayı başaran bu caminin akıbeti ise merak ediliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19471197/asrin-felaketinden-alninin-akiyla-cikti-134-yildir-zamana-meydan-okuyor

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya ziyareti öncesinde çalışmalar hızlandı. Deprem nedeni ile bu yıl park ve bahçelere çiçekler dikilmese de Cumhurbaşkanının geçiş güzergâhında olan noktalarda enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı. Şehir merkezinde vatandaşlar çamurlu yollarda yürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting yapacağı alana asfalt döküldü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19477860/vatandasa-camurlu-erdogana-asfaltli-yol-enkazlar-kaldirildi-yollar-asfaltlandi

Bu haber Elazığ Malatya Sivas ve Diyarbakır’da yaşayanlara! Bakan açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır-Bismil-Batman kara yolunun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, “Gelecek projeksiyonunda bu hat Elazığ üzerinden Malatya-Çetinkaya-Sivas hattına bağlantısı sağlanarak ülkemizin doğu - batı kesimindeki demiryolu ağına entegrasyonu sağlanacaktır” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19478998/bu-haber-elazig-malatya-sivas-ve-diyarbakirda-yasayanlara-bakan-acikladi

Malatyalı esnaflar Erdoğan’dan ne bekliyor?

Asrın felaketiyle iş yerleri yıkılan esnaflar yarın Malatya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bazı istek ve taleplerde bulundu. Geçim sıkıntısı içerisinde olduklarını ve zor günler yaşadıklarını dile getiren esnaflar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konut ve iş yerlerinin bir an önce yapılmasını talep ettiler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19481139/malatyali-esnaflar-erdogandan-ne-bekliyor

Düşük katılım dikkat çekti Vatandaş, Erdoğan’a tepkili mi?

Havanın soğuk olmasından mı yoksa vatandaşların AK Parti'ye olan tepkisinden mi bilinmez ama diğer mitinglere göre katılımda ciddi oranda gözle görünür bir düşüş görüldü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19486703/dusuk-katilim-dikkat-cekti-vatandas-erdogana-tepkili-mi

Özhaseki’den Yeşilyurt ve Battalgazi açıklaması geldi

Miting konuşmasının açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şehir Merkezimizde 8-9 şiddetine dayanacak iş yerlerinin yapımına devam ediyoruz. Siz ‘Allah sizden razı olsun’, ‘Hakkımız helaldir’ diyene kadar burada kalmaya, çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19489099/son-dakika-ozhasekiden-yesilyurt-ve-battalgazi-aciklamasi-geldi

Erdoğan’dan yerinden dönüşüm açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Malatyalılarla buluştu. Yerinde dönüşüm konusuna temas eden Erdoğan, “Deprem bölgesi genelinde yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldu. Hibe yanında 2 yıldır ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi desteğini de içeren bu projelerin ruhsatından inşasına kadar tüm safhalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vasıtasıyla denetliyoruz.” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19491138/erdogandan-yerinden-donusum-aciklamasi

O jeolog Malatya özelinde konuştu! Malatya depremlerden yoruldu!

Malatya’da birçok çalışma yapan ve bölgenin sismik aktivitesini inceleyen deprem bilimci Prof. Dr. Mehmet Önal, yerinde dönüşüm desteğinin günün koşullarına göre artırılması gerektiğine dikkat çekti. “Vatandaşı tekrar tekrar sıkıntıya sokmayalım” diyen Önal, vatandaşın 3 büyük ve 15 binden fazla artçı deprem ile sarsıldığının altını çizdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19498174/o-jeolog-malatya-ozelinde-konustu-malatya-depremlerden-yoruldu

Malatya Valisi Ersin Yazıcı açıkladı Çok garip ama gerçek

“Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı”nda gazetecilere önemli bilgiler paylaşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremlerden sonra başta hırsızlık olmak üzere bazı suç olaylarının yükseldiğine dikkat çekti. Malatya’da 6 aylık süreçte meydana gelen 629 hırsızlık olayından 359 aydınlatıldığını, 433 şüpheliden 174’ünün mahkemelerce tutuklandığını söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19499263/malatya-valisi-ersin-yazici-acikladi-cok-garip-ama-gercek

Seçim reklam panoları insan canından daha mı değerli! Görüntüler en işlek kavşaktan!

Yerel Seçimlere sayılı günler kala Malatya genelinde birçok noktaya aday reklam panoları yerleştirildi. Gelişigüzel yerleştirilen ve hemen hemen her bölgede görülen büyük reklam panolarının ise sürücülere zorluk çıkardığı, bazı bölgelerde trafiği tehlikeye soktuğu göze çarptı. Kentin birçok yerindeki benzer görüntüler dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19499956/secim-reklam-panolari-insan-canindan-daha-mi-degerli-goruntuler-en-islek-kavsaktan

MGTC Başkanı Mehmet Aydın: Malatya kırgın, kızgın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş yıllarda Malatya’da 120 bin kişi ile miting yaparak rekor kırdığını belirten MGTC Başkanı Mehmet Aydın, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen mitingdeki katılımcı sayısının düşüklüğüne dikkat çekti. Aydın, “Malatyalılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye oy veriyorlardı bugün o gitti. Malatya'nın tepkisi çok büyük. Malatya kırgın, kızgın. AK Parti'nin büyük bir kitlesi Yeniden Refah’a gidiyor. Seçmeni oraya kayıyor” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19511654/mgtc-baskani-mehmet-aydin-malatya-kirgin-kizgin

Malatya’da 800 yıllık tarihi cami dimdik ayakta

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan İlhanlılar döneminde inşa edildiği bilinen 800 yıllık tarihi Cafer Paşa Cami zamana direniyor. Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran kentin tek Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir tarihi ve kültürel yapılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19505047/malatyada-800-yillik-tarihi-cami-dimdik-ayakta

Taş devri değil burası Malatya! Kanayan yara “Şebeke Sorunu”

6 Şubat’ta yaşanan depremlerden sonra büyük bir yıkıma uğrayan Malatya’da sorunların, sıkıntıların ardı arkası kesilmiyor. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Malatyalıların en büyük sorunu haline gelen şebeke sorunu, gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19510702/tas-devri-degil-burasi-malatya-kanayan-yara-sebeke-sorunu

İkizce’ye hangi yatırımlar yapılacak o bölge geleceğin ilçesi mi olacak?

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İkizce’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İkizce’deki ihalelerin devam ettiğini ve 10 yıl içinde burasının nüfusunun 100 binin üzerinde olacağını tahmin ettiğini dile getiren Yazıcı’nın, “Sağlık Bakanlığı da uygun gördü bir tane devlet hastanesi ihtiyacının İkizce’ye olacağını değerlendiriyoruz. Dediğim gibi orasının nüfusu 100 bini de aşar, buna göre planlamayı yaptık” sözleri akıllara “İkizce ayrı bir ilçe olur mu?” sorusunu getirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19511193/ikizceye-hangi-yatirimlar-yapilacak-o-bolge-gelecegin-ilcesi-mi-olacak

Malatya’da Birlik minibüsü kazaya karıştı! Yaralılar var

Malatya’da bu akşam saatlerinde Pütürge yol ayrımında meydana gelen ve Birlik minibüsü ile bir otomobilin karıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı, birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19513060/malatyada-birlik-minibusu-kazaya-karisti-yaralilar-var

Kaynak: Haber Merkezi