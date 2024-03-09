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Karakaya Barajı’nda hareketli dakikalar Feribotun kapağı koptu

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Elazığ'da, fırtına nedeni ile feribotun kapağı koptu. Feribotun içindeki yolcular ve araçlar, başka bir feribotun yanaşıp kapağı indirmesi ile tahliye edildi. Olay, Malatya-Baskil seferi yapan Aslantepe isimli feribotta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, önceki gün göre sabah saatlerinde yoğun fırtına nedeni ile Fethi Sekin feribot iskelesinde kapağa bağlı halatın kopması sonucunda kapak suya düştü.

Karakaya Barajı’nda hareketli dakikalar Feribotun kapağı koptu mask
Karakaya Barajı’nda hareketli dakikalar Feribotun kapağı koptu
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Elazığ'da, fırtına nedeni ile feribotun kapağı koptu. Feribotun içindeki yolcular ve araçlar, başka bir feribotun yanaşıp kapağı indirmesi ile tahliye edildi. Olay, Malatya-Baskil seferi yapan Aslantepe isimli feribotta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, önceki gün göre sabah saatlerinde yoğun fırtına nedeni ile Fethi Sekin feribot iskelesinde kapağa bağlı halatın kopması sonucunda kapak suya düştü.

Karakaya Barajı’nda hareketli dakikalar Feribotun kapağı koptu

İçinde yolcu ve araçların bulunduğu feribot, rüzgârın etkisiyle sürüklenerek açıldı. Bu sırada başka bir feribot, su üstünde kapağını diğer feribotun içerisine açarak yolcu ve araçları tahliye edip iskeleye döndü. Yolcular büyük bir badire atlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Karakaya Barajı’nda hareketli dakikalar Feribotun kapağı koptu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Mar 2024 - 11:15 Malatya- Gündem

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