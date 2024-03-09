Karakaya Barajı’nda hareketli dakikalar Feribotun kapağı koptu

Elazığ'da, fırtına nedeni ile feribotun kapağı koptu. Feribotun içindeki yolcular ve araçlar, başka bir feribotun yanaşıp kapağı indirmesi ile tahliye edildi. Olay, Malatya-Baskil seferi yapan Aslantepe isimli feribotta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, önceki gün göre sabah saatlerinde yoğun fırtına nedeni ile Fethi Sekin feribot iskelesinde kapağa bağlı halatın kopması sonucunda kapak suya düştü.
İçinde yolcu ve araçların bulunduğu feribot, rüzgârın etkisiyle sürüklenerek açıldı. Bu sırada başka bir feribot, su üstünde kapağını diğer feribotun içerisine açarak yolcu ve araçları tahliye edip iskeleye döndü. Yolcular büyük bir badire atlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.