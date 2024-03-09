09 Mar 2024 - 11:15 - Gündem

Karakaya Barajı’nda hareketli dakikalar Feribotun kapağı koptu

Elazığ'da, fırtına nedeni ile feribotun kapağı koptu. Feribotun içindeki yolcular ve araçlar, başka bir feribotun yanaşıp kapağı indirmesi ile tahliye edildi. Olay, Malatya-Baskil seferi yapan Aslantepe isimli feribotta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, önceki gün göre sabah saatlerinde yoğun fırtına nedeni ile Fethi Sekin feribot iskelesinde kapağa bağlı halatın kopması sonucunda kapak suya düştü.