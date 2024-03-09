Sivaslılar dikkat! Bu haber size

ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Kazancık Köyü bölgesine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Zara ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kızılırmak Mahallesi Yenicami Mahallesi Şeyhmerbzuan Mahallesi Reşitpaşa Mahallesi, Aksa, Tekin Tarım Tr. bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Uzuntepe Mahallesi,Yeşilyurt Mahallesi, Oflazlar, Gaffuroğlu İstikbal, Sivas Bahçeşehir Sağlık Ve Anadolu Lisesi, Opel Uğur Plaza, Wedding Palace İn Sivas, Beyaz Dünya Mobilya, Doğa Koleji, Yıldız Et Kombinesi, Marka Depoları, Çevik Beton, Efor Halısaha, Enza Home Sivas, Bilişim Sucukları, Yıldız Kardeşler Ziraat Aletleri, Yapray Özel Oto Servisi, Otokurt Ford Plaza, Nissan Plaza Oflazlar, Ekenler Kireç, Tüvtürk Muayene İstasyonu, Hacı Ahmet Ağılları, Armeda Düğün Salonu, Gürler Petrol, Açılım Honda Plaza, Taştanlar Düğün Salonu, Restoran, Güler Sucukları, Ergül Mobilya, Şeremet A.Ş Can Avm, Tepe Home Mobilya, Seyfebeli Karayolları Denetim İstasyonu, Myt Tavukçuluk bölgelerine,
Yarın 09.30-18.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Asagı Cakmak Koy D-T-Tr, Orta Cakmak Koy D-T-Tr, Alacakoy D-T-Tr,Yıldızelı Yukarıcakmak Dttr-1 , Yıldızelı Yukarıcakmak Dttr-2 ,Islım Koy D-T-Tr, Asagı Cakmak Koy Mev Bulent Yucel Sut Urt Dt-Tr ,Orta Cakmak Vodafone Dt Tr , Orta Cakmak Turkcell Verıcı Dt Tr , Turksat Uydu Haberlesme Alaca Tr ,Turkcell-Islım bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Divriği ilçesine bağlı Yağbasan Köyü bölgelerine,
Yarın 12.00-15.30 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Fakılı Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.