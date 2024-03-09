- Gündem

Bir uyarı da Edirne ve Kırklareli için yapıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Kırklareli’nde işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 

Bir uyarı da Edirne ve Kırklareli için yapıldı mask
Bir uyarı da Edirne ve Kırklareli için yapıldı
Bir uyarı da Edirne ve Kırklareli için yapıldı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Kırklareli’nde işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 

Bir uyarı da Edirne ve Kırklareli için yapıldı

TREDAŞ Edirne’nin ve Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Merkez, Büyük Cami, Yaylaköy bölgelerine,

Bir uyarı da Edirne ve Kırklareli için yapıldı

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Orhaniye Köyü, Orhaniye Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Havsa ilçesine bağlı Azatlı Köyü bölgesine,

Yarın 09.00-09.30 saatleri arasında İpsala ilçesine bağlı Merkez, Kapucu, Saraç İlyas bölgelerine,

Bir uyarı da Edirne ve Kırklareli için yapıldı

Yarın 12.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tayakadın Köyü, Üyüklütatar Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kırklareli’nde elektrik verilemeyecek mahalleler ise:      

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Atatürk, Merkez, Kapaklı Köyü bölgeleri” olarak açıklandı.

Bir uyarı da Edirne ve Kırklareli için yapıldı
 

# Trakya Elektrik Dağıtım, Elektrik kesintisi, edirne elektrik kesintisi, kırklareli elektrik kesintisi, son dakika, son dakika elektrik kesintisi

09 Mar 2024 - 11:12 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL