Bir uyarı da Edirne ve Kırklareli için yapıldı

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Kırklareli’nde işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
TREDAŞ Edirne’nin ve Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Merkez, Büyük Cami, Yaylaköy bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Orhaniye Köyü, Orhaniye Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Havsa ilçesine bağlı Azatlı Köyü bölgesine,
Yarın 09.00-09.30 saatleri arasında İpsala ilçesine bağlı Merkez, Kapucu, Saraç İlyas bölgelerine,
Yarın 12.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tayakadın Köyü, Üyüklütatar Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Kırklareli’nde elektrik verilemeyecek mahalleler ise:
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Atatürk, Merkez, Kapaklı Köyü bölgeleri” olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.