09 Mar 2024 - 11:12 - Gündem

Bir uyarı da Edirne ve Kırklareli için yapıldı

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Kırklareli’nde işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.