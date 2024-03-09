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Batman’da ve Siirt’te yarın saatler sürecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da ve Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Batman’da ve Siirt’te yarın saatler sürecek mask
Batman’da ve Siirt’te yarın saatler sürecek
Batman’da ve Siirt’te yarın saatler sürecek
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DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Güneşli Mezra, Akbelen, Yeniyurt, Çağlı, Haydar(Umurlu), Acar, Tahtika Mezra, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Çadırkent, Güneşli, Bergazi, Gölbaşı(Heybeli) bölgelerine,

Batman’da ve Siirt’te yarın saatler sürecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Beşevler, Bahçeli, Pınarbaşı, Bacak, Yeniçağlar, Üçyol, Tepecik(Merkez), Pınarbaşı bölgelerine,

Yarın 08.45-17.45 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar, Akburç bölgelerine,

Batman’da ve Siirt’te yarın saatler sürecek

Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Atbağı, Çığırlı, Dağyolu bölgelerine,

Yarın 17.30-19.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çayeli, Bıçakçı, Belde Bayındır, Korik, Kösetarla, Badelen, Kırmataş, Kayabağı, Korik, Akça, Kösetarla, Kumtepe, Organize Sanayi Bölgesi, Karatepe, Örmegöze, Ağılcık, Güveçli, Yeşiltepe(Koçaklı), Işıkveren, Kumrulu, Bahçeli, Mezelkan, Atbağı, Durucak, Üçkuyular, Yarımtaş, Deveboynu, Yazıhan, Yakacık, Yeşiloba, Çığırlı, Organize Sanayi Bölgesi, Çavuşbayırı, Göktaş, Ilıca, Hanlı, Beşpınar, Sütlüce, Eskihamur, Alıçlı, Doruklu, Onbaşı, İnpınar, Güvercinlik, Yalınca, Ortaalan, Kütüklü, Yavuz, Kumçay, Gedikli, Kurukavak, Değirmenüstü, Asmadere bölgelerine,

Batman’da ve Siirt’te yarın saatler sürecek

Yarın 17.30-19.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ekinciler, Esence, Örmegöze, Çakıllı, Kayatepe, Karaduman, Yağlıca, Milli Egemenlik, Arılı, Tekağaç, Turgut Özal, Kıyanç, Bağdu, Cumhuriyet, Behrem Yoğun, Kobin, Mehmet Yatkın, Kapaklı, Yalınkavak, Tepecik, Samanlı, Aşağı Ürünlü, Kuşçukuru, Yazyurdu, Başarı, Yontukyazı, Döşeme, Yeniyol, Kışlacık, Yenipınar, Beyçayırı bölgelerine,

Yarın 17.30-19.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ayrancı, Danalı, Uğurca, Dayılar, Oğuz, Kesiktaş, Doğankavak, Dağyolu, Kumgeçit, Doğanpazarı, Alaca, Yumrukaya, Yolkonak, Bilek, Yukarı Ürünlü, Yeni, Kale, Bıgevra, İslam, Nejan, Kezik, Ali Bey, Yolboyu, Çaykenarı, İslamköy, Çay Kenarı, Ayışığı, Pompalı, Demirdöven, Başlamış, Çamlıtepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman’da ve Siirt’te yarın saatler sürecek

DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Küfre, İkizbağlar, Kayahisar, Yayladağ, Merkez, Kirazlı, Akyokuş, Akçayar, Hürmüz, Çınarlı, Gümüş, Yarımtepe, Çeltikyolu, Elmadalı, Gözlüce, Otluk, Madenköy, Oya, Suludere, Cevizlik, Karaca, Kasımlı, Ayn Kebir, Bistan, Kesmetaş, Bindal, Nergizli, Hatti, Demirkapı, Sit, Nallıkaya, Turgutlu, Atmaca, Tüylüce, Kırtepe, Fatih, Bağcılar, Doğruca, Cüm, Evsel, Yamaçlı, Çöğürlü, Ormanlı, Küfre, Aktaş, Ormanbağı, Meşecik, Akgeçit, Suluyazı, Halenze, Kayalı, Kale, Hıdran, Bombat, Kutluca, Yolbuldu, İnkapı, Akyamaç, Doluharman bölgelerine,

Batman’da ve Siirt’te yarın saatler sürecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Ekinyolu, Çimencik, Yokuşlu, Bağgöze, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Kaşıkyayla, Sevindik, Duaf, Doğan, Yeni(Gökçebağ), Barış, Bağlar, Kavakgölü, Payamlı, Köyün Kendisi(Yeşilören), Üzümlük, Ulaşlar, Gölgelikonak, Köyün Kendisi (Ufaca), Budamış, Dalkorur, Akdiken, Dih, Yediyaprak, Kılıçkaya, Gelenkardeş, Çırpılı, Oymakılıç, Kohan, Milan, Şetrük, Akarsu, Kalender bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Taşdibek, Çatköy, Güzelbağ, Düğüncüler, Sarıyaprak, Doğanköy, Karamik, Yapraktepe, Gözlükuyu, Karadayı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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09 Mar 2024 - 11:11 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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