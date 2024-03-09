Batman’da ve Siirt’te yarın saatler sürecek

DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Güneşli Mezra, Akbelen, Yeniyurt, Çağlı, Haydar(Umurlu), Acar, Tahtika Mezra, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Çadırkent, Güneşli, Bergazi, Gölbaşı(Heybeli) bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Beşevler, Bahçeli, Pınarbaşı, Bacak, Yeniçağlar, Üçyol, Tepecik(Merkez), Pınarbaşı bölgelerine,
Yarın 08.45-17.45 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar, Akburç bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Atbağı, Çığırlı, Dağyolu bölgelerine,
Yarın 17.30-19.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çayeli, Bıçakçı, Belde Bayındır, Korik, Kösetarla, Badelen, Kırmataş, Kayabağı, Korik, Akça, Kösetarla, Kumtepe, Organize Sanayi Bölgesi, Karatepe, Örmegöze, Ağılcık, Güveçli, Yeşiltepe(Koçaklı), Işıkveren, Kumrulu, Bahçeli, Mezelkan, Atbağı, Durucak, Üçkuyular, Yarımtaş, Deveboynu, Yazıhan, Yakacık, Yeşiloba, Çığırlı, Organize Sanayi Bölgesi, Çavuşbayırı, Göktaş, Ilıca, Hanlı, Beşpınar, Sütlüce, Eskihamur, Alıçlı, Doruklu, Onbaşı, İnpınar, Güvercinlik, Yalınca, Ortaalan, Kütüklü, Yavuz, Kumçay, Gedikli, Kurukavak, Değirmenüstü, Asmadere bölgelerine,
Yarın 17.30-19.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ekinciler, Esence, Örmegöze, Çakıllı, Kayatepe, Karaduman, Yağlıca, Milli Egemenlik, Arılı, Tekağaç, Turgut Özal, Kıyanç, Bağdu, Cumhuriyet, Behrem Yoğun, Kobin, Mehmet Yatkın, Kapaklı, Yalınkavak, Tepecik, Samanlı, Aşağı Ürünlü, Kuşçukuru, Yazyurdu, Başarı, Yontukyazı, Döşeme, Yeniyol, Kışlacık, Yenipınar, Beyçayırı bölgelerine,
Yarın 17.30-19.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ayrancı, Danalı, Uğurca, Dayılar, Oğuz, Kesiktaş, Doğankavak, Dağyolu, Kumgeçit, Doğanpazarı, Alaca, Yumrukaya, Yolkonak, Bilek, Yukarı Ürünlü, Yeni, Kale, Bıgevra, İslam, Nejan, Kezik, Ali Bey, Yolboyu, Çaykenarı, İslamköy, Çay Kenarı, Ayışığı, Pompalı, Demirdöven, Başlamış, Çamlıtepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:
“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Küfre, İkizbağlar, Kayahisar, Yayladağ, Merkez, Kirazlı, Akyokuş, Akçayar, Hürmüz, Çınarlı, Gümüş, Yarımtepe, Çeltikyolu, Elmadalı, Gözlüce, Otluk, Madenköy, Oya, Suludere, Cevizlik, Karaca, Kasımlı, Ayn Kebir, Bistan, Kesmetaş, Bindal, Nergizli, Hatti, Demirkapı, Sit, Nallıkaya, Turgutlu, Atmaca, Tüylüce, Kırtepe, Fatih, Bağcılar, Doğruca, Cüm, Evsel, Yamaçlı, Çöğürlü, Ormanlı, Küfre, Aktaş, Ormanbağı, Meşecik, Akgeçit, Suluyazı, Halenze, Kayalı, Kale, Hıdran, Bombat, Kutluca, Yolbuldu, İnkapı, Akyamaç, Doluharman bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Ekinyolu, Çimencik, Yokuşlu, Bağgöze, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Kaşıkyayla, Sevindik, Duaf, Doğan, Yeni(Gökçebağ), Barış, Bağlar, Kavakgölü, Payamlı, Köyün Kendisi(Yeşilören), Üzümlük, Ulaşlar, Gölgelikonak, Köyün Kendisi (Ufaca), Budamış, Dalkorur, Akdiken, Dih, Yediyaprak, Kılıçkaya, Gelenkardeş, Çırpılı, Oymakılıç, Kohan, Milan, Şetrük, Akarsu, Kalender bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Taşdibek, Çatköy, Güzelbağ, Düğüncüler, Sarıyaprak, Doğanköy, Karamik, Yapraktepe, Gözlükuyu, Karadayı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.