Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii, Aşağıdemirtaş Köyü Kesikköprü Mezra, Aşağıdemirtaş Köyü Ömerağa Mezra, Aşağıdemirtaş Köyü Aşağıdemirtaş, Korucu Köyü İstasiyon Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Koçkale Köyü Koçkale, Korucu Köyü İstasiyon Mezra, Koçkale Köyü Koçkale, Korucu Köyü İstasiyon Mezra, Koçkale Köyü Koçkale bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yumaklı Köyü İkizgöl Mezra bölgesine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Yeniyazı Köyü, Bulgurluk Köyü Kilimli Mezra, Bulgurluk Köyü Merkez Mevkii, Bulgurluk Köyü Kirişli Mezra, Büyükçağ Köyü, Bulgurluk Köyü Taşkapı Mezra, Çevirme Köyü, Bulgurluk Köyü Savaş Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.