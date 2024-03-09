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Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı mask
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FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii, Aşağıdemirtaş Köyü Kesikköprü Mezra, Aşağıdemirtaş Köyü Ömerağa Mezra, Aşağıdemirtaş Köyü Aşağıdemirtaş, Korucu Köyü İstasiyon Mezra bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Koçkale Köyü Koçkale, Korucu Köyü İstasiyon Mezra, Koçkale Köyü Koçkale, Korucu Köyü İstasiyon Mezra, Koçkale Köyü Koçkale bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yumaklı Köyü İkizgöl Mezra bölgesine,

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Yeniyazı Köyü, Bulgurluk Köyü Kilimli Mezra, Bulgurluk Köyü Merkez Mevkii, Bulgurluk Köyü Kirişli Mezra, Büyükçağ Köyü, Bulgurluk Köyü Taşkapı Mezra, Çevirme Köyü, Bulgurluk Köyü Savaş Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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09 Mar 2024 - 11:09 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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