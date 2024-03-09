09 Mar 2024 - 11:01 - Gündem

Kayseri’de 1 Kahramanmaraş’ta 4 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…