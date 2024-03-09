Kayseri’de 1 Kahramanmaraş’ta 4 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,
AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Çiğdemtepe, Nefsidoğanlı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Mamaraş, Karacasu Kırım Mahalleri ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Necip Fazıl Konteyner Kent bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aksu Mahallesinde bulunan özel trafolu müşterilere,
Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Ferhuş, Karacasu Karşıyaka, Aksu, Gültepe ve Erkenez mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesinde bulunan özel trafolu müşterilere,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi bir kısmına,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Kurtlar Mahallesinde Bulunan Cahit Bulut Özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.