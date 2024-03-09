Diyarbakır yarın bu saatlere dikkat

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tosunlu, Güleçoba, Övündüler, Kırkkoyun, Oğlaklı bölgelerine,
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Şirinevler, İstasyon, Bagür, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Ortaağaç, Değirmendere, Devletkuşu, Boğazköy, Çayköy, Kavurmaküpü, Kemaliye, Cömert, Gözekaya, Yakacık, Deringöze, Şölen, Özbilek, Bademli, Gürünlü bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akpınar, Dumlupınar, Dicle, Sanayi, Altıok, Fırat, Türkmenhacı, Ulutürk, Aralık, Obalı, Kooperatif, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Saray, Karamusa, Aynalı, Çukur, Tepe, Sine, Kalecik, Kala, Artuk, Eskibağ, Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Yabanardı, Gürüz, Ağaçhan, Bulundu, Çukurelma, Değirmenli, Petekkaya, Karataş, Aynalı, Kalecik, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Alabuğday, Kırmatepe, Yayıklı, Bayrak, Konaklı, Şeyhandede, Balıksırtı, Çalıtepe, Yoğun, Bayat, Yaylacık, Güçlütaş, Ceylan, Kartaltaşı, Bademli, İkiçeltik bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet, Yeni, Fatih, Sati, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Şükürlü, Beşpınar, Üçtepe, Hasköy, Öncülü, Belenli, Çukurbaşı, Aktepe, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Akçomak, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Bölümlü, Kazancı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Üçpınar, Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Atalar, Yeniköy, Yenice, Gökçepelit, İbikkaya, Akbaşak, Camiisuk, Camii Kebir, Polatuşağı, Güneydere, Hoya, Aktaş, Keleşevleri, Karşıyaka, Sağtepe, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Koçören, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Elmadere, Aydınlı, Deveboynu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz, Başköy, Döğer, Altayköy, Gölbaşı, Bahçeköy, Çavlı, 15 Temmuz, Bahçedere, Ulubaş, Pekmezciler, Bozoba, Yeşilsırt, Biçer, Koruköy, Gündoğuran, Yukarıhaydan, Kırkkuyu, Bahşilar bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Selman, Kale, Gündoğuran, Dere, Kazanlı, Oyalı, Konak, Döşemeler bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Veziri bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Hürriyet, Uzunargıt, Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Develi, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Kolludere, Kırkıncık, Soğansuyu, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çaytepe bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Kıyı, Türeli, Dallıca bölgelerine,
Yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Mescit, Selahattin, Kasımlı, Kutlualan, Kumluk, Bağdere bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Doğu Çanakçı, Karabaş, Yiğitçavuş, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Karaçalı, Çaytepe, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Arpaderesi, Çelikli, Mermer bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dokuzçeltik, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Yatır, Oyalı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Cumhuriyet, Yenişehir, Çaytepe, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Kumrucak, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.