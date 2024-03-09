09 Mar 2024 - 10:47- Gündem G:

Malatya’da Battalgazi Akçadağ Arguvan Yeşilyurt Pütürge ve Doğanyol etkilenecek!

ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da Battalgazi Akçadağ Arguvan Yeşilyurt Pütürge ve Doğanyol etkilenecek! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu, Kadıçayırı, Toygar, Adagören, Karakaşçiftliğiköyü, Bahçelievler mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğu, Aktepe, Kültür, Büyükçimiş mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Narmikan, Morhamam, Yamaç, Doydum, Meşeli, Bahçeli mahallerine,

Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’ne,

Bugün 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, 1’inci, OSB, 2’nci OSB mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı, Şişman, Ağılyazı, Bulgurlu, Fırıncı, Üzümlü, Beydağı, Üçgöze, Hacıhaliloğluçiftliği, Gülümuşağı, Uluköy, Yeniköy, Yenice, Yaygın, Tokluca, Bağtepe, Çolaklı, Kapıkaya, Sevildağ, Merdivenler, Beydağı, Bulutlu, Hisartepe, Tanışık, Pelitli, Kıyıcak, Darıpınar, Meydancık, Dedeköy, Düztarla, Kapıkaya, Alhanuşağı, Kamıştaş mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran, Çayköy, Pazarcık mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Cumhuriyet, Kırlangıç, İkizce, Kırkpınar, Işıklı, Oluklu, Eskiköy, Karapınar mahallerine,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Koldere, Çolak, Şiro Taraksu, Damlı, Ormaniçi, Örmeli, Köylü, Örnekköy, Aktarla, Karşıyaka, Ağalar, Yaygın, Tokluca, Pazarcık, Koçköy, Ersele, Gözlüce, Erdemler, Bölünmez, Örencik, Deredüzü, Arslankent, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Tatlıcak, Çığırlı, Uzunhüseyin, Taşbaşı, Uzunkoru, Kavaklıdere, Tepehan, Teluşağı, Yamaç mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Elektrik kesintisi, Malatya elektrik kesintisi, malatya, malatya haber, malatya son dakika, malatya FEDAŞ, fedaş elektrik kesintisi

09 Mar 2024 - 10:47 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL