- Sağlık

9 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 9 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 9 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

9 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 9 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 9 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

9 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Sena Eczanesi

 Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:66/B, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı

24 saat açık

Nisa Eczanesi

Sarıcıoğlu Mahallesi, Sarıcıoğlu Caddesi, 24/A, Battalgazi

24 saat açık

Utku Eczanesi

Yaşam Merkezi arkası, Hava Lojmanları girişi, Neşvem Cafe karşısı

24 saat açık

Özcan Eczanesi

Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi arkası, Karakavak Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Atalan Eczanesi

Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi devamı, Eskimalatya

24 saat açık”

 

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09 Mar 2024 - 10:45 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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