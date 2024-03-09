9 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 9 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 9 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
9 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Sena Eczanesi
Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:66/B, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı
24 saat açık
Nisa Eczanesi
Sarıcıoğlu Mahallesi, Sarıcıoğlu Caddesi, 24/A, Battalgazi
24 saat açık
Utku Eczanesi
Yaşam Merkezi arkası, Hava Lojmanları girişi, Neşvem Cafe karşısı
24 saat açık
Özcan Eczanesi
Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi arkası, Karakavak Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Atalan Eczanesi
Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi devamı, Eskimalatya
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.