- Gündem

Malatyalılar hava değişimlerine dikkat

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın yağmur ve sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı, yağışların yer yer etkili ve kuvvetli olacağı tahmin edildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerinden orta kuvvette eseceği bildirildi.

Malatyalılar hava değişimlerine dikkat mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Müdürlüğü bölge için “Kuvvetli yağışa dikkat” uyarısında bulundu. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

 “Merkez: Karla karışık yağmurlu 7 derece,

Akçadağ: Karla karışık yağmurlu 7 derece,

Arapgir: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,

Arguvan: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,

Battalgazi: Karla karışık yağmurlu 7 derece,

Darende: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece,

Doğanşehir: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece,

Doğanyol: Karla karışık yağmurlu 8 derece,

Hekimhan: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,

Kale: Karla karışık yağmurlu 8 derece,

Kuluncak: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,

Pütürge: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece,

Yazıhan: Karla karışık yağmurlu 8 derece,

Yeşilyurt: Karla karışık yağmurlu 7 derece”

 

# meteoroloji, malatya Meteoroloji, malatya, malatya haber, malatya hava durumu, malatya son dakika, son dakika, malatya son dakika haberleri

09 Mar 2024 - 10:39 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL