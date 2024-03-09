09 Mar 2024 - 10:39 - Gündem

Malatyalılar hava değişimlerine dikkat

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın yağmur ve sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı, yağışların yer yer etkili ve kuvvetli olacağı tahmin edildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerinden orta kuvvette eseceği bildirildi.