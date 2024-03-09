Malatyalılar hava değişimlerine dikkat

Meteoroloji Müdürlüğü bölge için “Kuvvetli yağışa dikkat” uyarısında bulundu. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Karla karışık yağmurlu 7 derece,
Akçadağ: Karla karışık yağmurlu 7 derece,
Arapgir: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,
Arguvan: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,
Battalgazi: Karla karışık yağmurlu 7 derece,
Darende: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece,
Doğanşehir: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece,
Doğanyol: Karla karışık yağmurlu 8 derece,
Hekimhan: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,
Kale: Karla karışık yağmurlu 8 derece,
Kuluncak: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 derece,
Pütürge: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 derece,
Yazıhan: Karla karışık yağmurlu 8 derece,
Yeşilyurt: Karla karışık yağmurlu 7 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.