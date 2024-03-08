Yakınca ve Sürgü’de eğitim bitti mi?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan karar gereğince kuruldu. İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan bazı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlandı. Üniversite 1 enstitü, 6 fakülte, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 10 uygulama ve araştırma merkezinden oluşuyor.
İŞTE O SAYILAR
Bu bağlamda Malatya Turgut Özal Üniversitesi, yıllara göre fakülte, MYO, yüksekokul öğrenci sayısını açıkladı. Buna göre, 2 yüksekokulda artık eğitim verilmiyor. İşte o sayılar:
Akçadağ Meslek Yüksekokulu -- 2018 202 öğrenci, 2019 217 öğrenci, 2020 280 öğrenci, 2021 384 öğrenci, 2022 424 öğrenci, 2023 467 öğrenci.
Arapgir Meslek Yüksekokulu -- 2018 386 öğrenci, 2019 562 öğrenci, 2020 524 öğrenci, 2021 750 öğrenci, 2022 868 öğrenci, 2023 1130 öğrenci.
Battalgazi Meslek Yüksekokulu -- 2018 402 öğrenci, 2019 546 öğrenci, 2020 500 öğrenci, 2021 500 öğrenci, 2022 539 öğrenci, 2023 716 öğrenci.
Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu -- 2018 429 öğrenci, 2019 466 öğrenci, 2020 499 öğrenci, 2021 476 öğrenci, 2022 490 öğrenci, 2023 550 öğrenci.
Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu -- 2018 249 öğrenci, 2019 251 öğrenci, 2020 341 öğrenci, 2021 438 öğrenci, 2022 464 öğrenci, 2023 543 öğrenci.
Hekimhan M. Emin Sungur Meslek Yüksekokulu -- 2018 177 öğrenci, 2019 215 öğrenci, 2020 232 öğrenci, 2021 278 öğrenci, 2022 309 öğrenci, 2023 383 öğrenci.
Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokul – 2018 179 öğrenci, 2019 232 öğrenci, 2020 228 öğrenci, 2021 251 öğrenci, 2022 288 öğrenci, 2023 338 öğrenci.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -- 2018 33 öğrenci, 2019 67 öğrenci, 2020 73 öğrenci, 2021 138 öğrenci, 2022 228 öğrenci, 2023 321 öğrenci.
SÜRGÜ VE YAKINCA’DA ÖĞRENCİ YOK
Sürgü Meslek Yüksekokulu -- 2018 61 öğrenci, 2019 16 öğrenci, 2020 0 öğrenci, 2021 0 öğrenci, 2022 0 öğrenci, 2023 0 öğrenci.
Yakınca Meslek Yüksekokulu -- 2018 22 öğrenci, 2019 58 öğrenci, 2020 0 öğrenci, 2021 0 öğrenci, 2022 0 öğrenci, 2023 0 öğrenci.
Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu -- 2018 254 öğrenci, 2019 312 öğrenci, 2020 303 öğrenci, 2021 377 öğrenci, 2022 459 öğrenci, 2023 614 öğrenci.
ZİRAAT FAKÜLTESİNE TALEP ARTTI
Ziraat Fakültesi – 2018 231 öğrenci, 2019 392 öğrenci, 2020 418 öğrenci, 2021 380 öğrenci, 2022 404 öğrenci, 2023 670 öğrenci.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi -- 2018 0 öğrenci, 2019 0 öğrenci, 2020 178 öğrenci, 2021 0 öğrenci, 2022 0 öğrenci, 2023 156 öğrenci.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi -- 2018 0 öğrenci, 2019 0 öğrenci, 2020 0 öğrenci, 2021 220 öğrenci, 2022 400 öğrenci, 2023 791 öğrenci.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi -- 2018 0 öğrenci, 2019 0 öğrenci, 2020 172 öğrenci, 2021 307 öğrenci, 2022 422 öğrenci, 2023 540 öğrenci.
SAĞLIK PROGRAMLARI YENİ YENİ RAĞBET ALIYOR
Sağlık Bilimleri Fakültesi – 2018 0 öğrenci, 2019 0 öğrenci, 2020 0 öğrenci, 2021 104 öğrenci, 2022 239 öğrenci, 2023 527 öğrenci.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – 2018 0 öğrenci, 2019 0 öğrenci, 2020 31 öğrenci, 2021 65 öğrenci, 2022 111 öğrenci, 2023 156 öğrenci.
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi -- 2018 0 öğrenci, 2019 0 öğrenci, 2020 60 öğrenci, 2021 141 öğrenci, 2022 201 öğrenci, 2023 325 öğrenci.
TIP FAKÜLTESİ 92 MEZUN VERECEK
Tıp Fakültesi – 2018 0 öğrenci, 2019 0 öğrenci, 2020 92 öğrenci, 2021 178 öğrenci, 2022 276 öğrenci, 2023 360 öğrenci.
Sivil Havacılık Yüksekokulu – 2018 0 öğrenci, 2019 0 öğrenci, 2020 0 öğrenci, 2021 27 öğrenci, 2022 57 öğrenci, 2023 84 öğrenci.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.