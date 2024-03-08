08 Mar 2024 - 23:55 - Eğitim

Yakınca ve Sürgü’de eğitim bitti mi?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi yıllara göre fakülte, MYO, yüksekokul öğrenci sayısını açıkladı. Buna göre 2 meslek yüksekokulunda öğrenci yok, 2020’de öğrenci alan Tıp Fakültesi ilk olarak 92 mezun verecek, en çok öğrencisi olan fakülte Arapgir’de, Sivil Havacılık Yüksekokuluna ise rağbet artış gösterme eğiliminde. İşte tüm o sayılar…