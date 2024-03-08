Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

MGTC Başkanı Mehmet Aydın: Malatya kırgın, kızgın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş yıllarda Malatya’da 120 bin kişi ile miting yaparak rekor kırdığını belirten MGTC Başkanı Mehmet Aydın, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen mitingdeki katılımcı sayısının düşüklüğüne dikkat çekti. Aydın, “Malatyalılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye oy veriyorlardı bugün o gitti. Malatya'nın tepkisi çok büyük. Malatya kırgın, kızgın. AK Parti'nin büyük bir kitlesi Yeniden Refah’a gidiyor. Seçmeni oraya kayıyor” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19511654/mgtc-baskani-mehmet-aydin-malatya-kirgin-kizgin



Malatya'da sahur ve iftar saatleri

Malatya'da yaşayanlar ve Ramazan ayını ibadetle geçirmek isteyenler için merakla beklenen 2024 Ramazan imsakiyesi Diyanet tarafından açıklandı. İşte Malatya'da sahur ve iftar saatlerine dair detaylar:

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19506172/malatyada-sahur-ve-iftar-saatleri

Ramazan’da tahlil için kan vermek orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutarken, sağlık kontrolleri veya rutin tahliller nedeniyle kan vermek gerekebilir. Ancak bu durumda akıllara "Kan vermek orucu bozar mı?" sorusu gelir. İşte bu konuda bilmeniz gerekenler…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19508215/ramazanda-tahlil-icin-kan-vermek-orucu-bozar-mi



Malatya’da 800 yıllık tarihi cami dimdik ayakta

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan İlhanlılar döneminde inşa edildiği bilinen 800 yıllık tarihi Cafer Paşa Cami zamana direniyor. Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran kentin tek Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir tarihi ve kültürel yapılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19505047/malatyada-800-yillik-tarihi-cami-dimdik-ayakta



Taş devri değil burası Malatya! Kanayan yara “Şebeke Sorunu”

6 Şubat’ta yaşanan depremlerden sonra büyük bir yıkıma uğrayan Malatya’da sorunların, sıkıntıların ardı arkası kesilmiyor. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Malatyalıların en büyük sorunu haline gelen şebeke sorunu, gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19510702/tas-devri-degil-burasi-malatya-kanayan-yara-sebeke-sorunu



İkizce’ye hangi yatırımlar yapılacak o bölge geleceğin ilçesi mi olacak?

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, ikizce’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ikizce’deki ihalelerin devam ettiğini ve 10 yıl içinde burasının nüfusunun 100 binin üzerinde olacağını tahmin ettiğini dile getiren Yazıcı’nın, “Sağlık Bakanlığı da uygun gördü bir tane devlet hastanesi ihtiyacının İkizce’ye olacağını değerlendiriyoruz. Dediğim gibi orasının nüfusu 100 bini de aşar, buna göre planlamayı yaptık” sözleri akıllara “İkizce ayrı bir ilçe olur mu?” sorusunu getirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19511193/ikizceye-hangi-yatirimlar-yapilacak-o-bolge-gelecegin-ilcesi-mi-olacak



Malatya’da Birlik minibüsü kazaya karıştı! Yaralılar var

Malatya’da bu akşam saatlerinde Pütürge yol ayrımında meydana gelen ve Birlik minibüsü ile bir otomobilin karıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı, birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19513060/malatyada-birlik-minibusu-kazaya-karisti-yaralilar-var