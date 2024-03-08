Destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, toplam 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.

Bu bağlamda hububat-baklagil ve dane mısır desteği için 229 milyon 199 bin lira,

Hastalıktan ari işletme desteği için 85 milyon 396 bin lira,

Tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği için 63 milyon 752 bin 293 lira,

Kırsal kalkınma yatırım desteği için 21 milyon 376 bin 707 lira,

Toplamda 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.