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Kadınlar Günü'nde acı haber: Başhekim yardımcısı kadın öldürüldü

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Güzelyalı Mahallesi'nde bir apartmanın girişinde meydana gelen olayda, bir devlet hastanesinin başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Kadınlar Günü'nde acı haber: Başhekim yardımcısı kadın öldürüldü mask
Kadınlar Günü'nde acı haber: Başhekim yardımcısı kadın öldürüldü
Kadınlar Günü'nde acı haber: Başhekim yardımcısı kadın öldürüldü
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Güzelyalı Mahallesi'nde bir apartmanın girişinde meydana gelen olayda, bir devlet hastanesinin başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Kadınlar Günü'nde acı haber: Başhekim yardımcısı kadın öldürüldü

İddiaya göre, yaklaşık bir yıl önce boşanan 39 yaşındaki astsubay Seçkin E. ile Feray Balkan, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Feray Balkan, annesini ziyaret etmek üzere Adana'ya gelmişti. Ancak eski eşi Seçkin E.'nin de Adana'da olduğunu öğrenince, korkunç bir olayın fitili ateşlendi.

Kadınlar Günü'nde acı haber: Başhekim yardımcısı kadın öldürüldü

Seçkin E., Feray Balkan'ı annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan Feray Balkan, kanlar içinde yerde yığılırken, Seçkin E. kaçmayı başardı.

Kadınlar Günü'nde acı haber: Başhekim yardımcısı kadın öldürüldü

Olayın ardından harekete geçen Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kadınlar Günü'nde acı haber: Başhekim yardımcısı kadın öldürüldü

Hayatını kaybeden Feray Balkan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu üzücü olay, toplumda derin bir üzüntü yaratırken, yetkililerin konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlattığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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08 Mar 2024 - 22:17 - Asayiş

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