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Gözaltına alınan 6 MOSSAD casusu tutuklandı

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Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları belirlenen 7 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 6 MOSSAD casusu tutuklandı mask
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Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları belirlenen 7 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları tespit edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, bugün adliyeye sevk edilen 7 MOSSAD casusundan 6’sı4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# İsrail İstihbarat Servisi, Tutuklama, cezaevi, MİT, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele, operasyon, gözaltı, MOSSAD casusu, casus

08 Mar 2024 - 22:07 - Gündem

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