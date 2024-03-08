Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına Selçuk İnan ile devam ediyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörleri Selçuk İnan yönetiminde sürdürdü.
İnan'ın takımın başında ilk antrenmanı gerçekleştirdiği bildirildi. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maçla devam etti. Futbolcuların antrenman sırasında neşeli tavırları dikkat çekti. Gaziantep ekibi, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecekleri antrenmanı yarın yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.