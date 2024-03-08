Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına Selçuk İnan ile devam ediyor

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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörleri Selçuk İnan yönetiminde sürdürdü.

İnan'ın takımın başında ilk antrenmanı gerçekleştirdiği bildirildi. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maçla devam etti. Futbolcuların antrenman sırasında neşeli tavırları dikkat çekti. Gaziantep ekibi, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecekleri antrenmanı yarın yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı