Amca çocukları arasında silahlı kavga: Bir kuzen öldü, diğeri yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yuvacık köyü yolunda amca çocukları arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Kemalettin Aktepe (16) ve A.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak, Kemalettin Aktepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kemalettin Aktepe'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı