- Yaşam

Malatya’da o üniversite yarın elektriksiz kalacak

ABONE OL Google News Sayfamız

İnönü Üniversitesi, yarın kampüs genelinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte kesinti saatleri ve nedeni…

Malatya’da o üniversite yarın elektriksiz kalacak mask
Malatya’da o üniversite yarın elektriksiz kalacak
Malatya’da o üniversite yarın elektriksiz kalacak
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İnönü Üniversitesi, yarın kampüs genelinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte kesinti saatleri ve nedeni…

İnönü Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yarın kampüs genelinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Malatya’da o üniversite yarın elektriksiz kalacak

Trafo yenileme çalışması nedeniyle yaşanacak olan kesintinin 8 saate yakın süre devam edeceği ifade edildi.

Malatya’da o üniversite yarın elektriksiz kalacak

Yapılan açıklamada,

“TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya - 2 Trafo Merkezi (TM) (ÖZAL ŞALT) tesisinde yapılacak olan yenileme çalışması nedeniyle 9 Mart 2024 Cumartesi günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında kampüs genelinde elektrik kesintileri olacaktır. Bilgilerinize sunarız”

denildi.

Malatya’da o üniversite yarın elektriksiz kalacak
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü, Trafo yenileme çalışması, İnönü Üniversitesi, kampüs, Elektrik kesintisi

08 Mar 2024 - 21:41 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL