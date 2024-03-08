Ramazan kolilerinde tarihi geçmiş ürünlere dikkat! Raf etiketlerinde Ramazan mesaisi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte maalesef raflardaki fiyat etiketleri değişmeye başladı. Utanç verici de olsa fırsatçılık yapan kurumlar, mübarek ay farkını gözetmedi. Sadece bununla kalmadı, Ramazan kolilerinde de can sıkan durumların oluştuğu öğrenildi. Öyle ki, tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan ürünlerin Ramazan kolilerine koyulduğu ifade edildi. Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, konuyla ilgili çok önemli bilgilendirmeler yaptı…

Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, Ramazan ayı dolayısıyla tüketicilerin yapacakları alışverişte satın alacakları Ramazan kolilerinde etiket fiyatlarını ve son kullanma tarihlerini kontrol etmelerine dikkat çekerken aynı zamanda gereğinden fazla alışveriş yapmamaları açısından uyarıda bulundu.

Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle tüketiciler alışveriş hazırlıkları yapmaya başladı. Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, Bu Ramazan ayında tüketicilerin iftar için yapacağı alışverişlerde fiyat artışlarına, son kullanma tarihlerine tüketicilerin bakmasını ve bilinçli davranmaları gerektiğini söyledi.

ETİKET FİYATLARI DEĞİŞTİ

Ramazan ayı dolayısıyla etiket fiyatlarında gözle görülür değişimler yaşandığını söyleyen Başkan Zuhal Dişer,

“Allah nasip ederse güzel bir mübarek aya giriyoruz. Ben her şeyden önce agresif alışveriş yapma taraftarı değilim. İhtiyacınızın dışında herhangi bir şey alınmamasını öneriyorum. Özellikle de 2 yıldır ülkemizde yaşanan bu ani gelişen enflasyonla alakalı çok değişken olan fiyatlar sebebiyle reyonlarda fiyat etiketlerini iyi kontrol etmelerini önerebilirim. Çünkü fiyat etiketlerinin üzerinde yasal olarak fiyat değişim tarihleri olması gerekiyor. Tüketicilerin bunlara dikkat etmesi gerekirken ihtiyaç dışında ürün almamalarını, indirim takip etmelerini ve çok farklı yerlerden fiyat bakmalarını tavsiye edebilirim”

şeklinde konuştu.

Zuhal Dişer, tüketicilerin ürünleri depolamak yerine indirimleri takip etmelerini söyleyerek,

“Çok şükür her şeye çok güzel ulaşıyoruz. Çok fazla depolamanın da manası olmadığına inanıyorum. Bu anlamda tüketicilere söyleyeceklerim: fiyat araştırsınlar, indirim takip etsinler ve fiyat etiketlerindeki zaman faktörüne baksınlar. Üretimle zaman arasında ne kadar değişim yaşanmış. Agresif bir değişim varsa bunu yetkili kurumlara yönlendirebiliriz”

dedi.

“KADINLAR DİKKAT EDİYOR, BEYLER DİKKAT ETMİYOR”

İndirimli ürünlerde son kullanma tarihini kontrol etmek tüketici açısından önem taşıdığını belirten Dişer,

“İndirimli ürünleri alırken son kullanma tarihi çok önemli. Özellikle kadınlar çok dikkat ediyor ve beylerin de bunlara dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Çünkü ciddi anlamda fiyatla indirim almış olan ürün varsa tüketici kısa sürede tüketmesi gerekiyor olabilir. Bu anlamda bunlara dikkat edilirse sağlıklarıyla ilgili herhangi bir problem yaşamamış olurlar”

şeklinde konuştu.

HAPİS CEZASINA KADAR GİDEBİLİR

Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, ürünlerde ciddi anlamda fiyat artışı yapılamanın cezası olduğunu söyleyerek,

“Bakliyat zaten uzun vadeli ürünlerdir. Yine de son kullanma tarihlerine bakmak gerekiyor. Raf ömrü çok hızlı belki sirkülasyon olmayabilir. Bu tip ürünlerin pişmesi güçleşir, ömrünü doldurmuş olur. Kırmızı ve beyaz etin fiyatlarında yükselmelerle ilgili spekülatif şeyler var. Bu işi yapan insanların birleşip fiyat artırmakla ilgili mevzuları var ama Rekabet Kurulu bununla ilgili devreye girmiş çok yüksek fiyatlar bindirecek olanlar da bu anlamda çok ciddi cezalar da alacaklar. Hatta hapis cezasına kadar gidebilecek bilgisini vermek istiyorum”

sözlerini aktardı.

NASIL ŞİKAYET EDİLİR?

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunu kullanarak tüketiciye yol gösterdiğini söyleyen Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Dişer,

“Şehrimizdeki zabıtalar görevlerini yapıyorlardır. Ticaret İl Müdürlüğümüz gereken durumlarda denetliyor. Daha önceden dediğim gibi fiyatlarda agresif değişim olduğunu düşünürlerse eğer etiketleri telefonlarıyla görüntüleyip fiyat farklılıklarını bildirebilirler. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu var. e-Devlet üzerinden yapabilirler ve internete girdiklerinde Ticaret Bakanlığına bağlı birim burasıdır. Haksız Fiyat Kuruluna internet üzerinden başvuru yapıp kendi TC bilgileri ile birlikte nerede, hangi markette abes bir durum gördüklerini kanıtlayıcı bir şekilde belgelerini gönderebilirler. Hatta fotoğraf yükleyip de bildirebilirler. Tüketiciye böyle bir yol da göstereyim”

sözlerini aktardı.

“BİNDİĞİMİZ DALI KESMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

Zuhal Dişer, kişisel olarak üzüntülerinin olduğunu açıklayarak,

“Şahsi olarak Ramazan ayında insanların fiyatları artırması konusunda üzüntüm var. Bu kadar mübarek ve çoğunun Müslüman olduğu gerçeğiyle yaşadığımız şehrimizde insanların Ramazan ayında indirim yapıp insanlara daha kolaylık sağlayıp özellikle şu zamanda zor günler geçirirken ülkemize, devletimize destek olabilecek şekilde politikalar izlesinler. Böyle bir şey hayata geçirmek yerine ısrarla anlamlandırmadığımız şekilde fiyat yükseltilmesi bindiğimiz dalı kesmekten başka bir şey değil”

şeklinde konuştu.

“FIRSAT DEĞİL FIRSATÇILIK”

Bu zor durumdan istifade etmek yerine örnek bir millet olmamız gerektiğini belirten Dişer,

“Allah’ın rızasını kazanacak şekilde ticaret yapılmalı. Haksız kazanç elde etmek, zor durumdan istifade etmek bunlar fırsat değil fırsatçılık. Krizi fırsata çevirmek ve fırsatçılık arasında fark var. Bunları göz ardı etmeyelim. Üstüne basa basa söylüyorum ciddi şekilde fırsatçılık yapılıyor. Haksız kazanılan şeyin bir günde elinden çıkacağına inanıyorum. Ne ahlaki? Ne inanç? gibi hiçbir kaideye uymayan bir davranış biçimidir. Biz dünyaya örnek olmuş bir millet iken böyle şeylerle kendimizi küçültmememiz gerektiğini düşünüyorum. Haksız kazançla nereye kadar gidebiliriz? Bu zor durumda birlik beraberliğe ihtiyacımız var”

sözlerine yer verdi.

ÖMRÜ BİTMİŞ YİYECEKLERE DİKKAT!

Ramazan kolilerinde ömrü bitmiş yiyeceklerin tüketiciye satıldığını söyleyen Dişer,

“Ramazan kolilerine ömrü bitmiş yiyecekler konuluyor. Bunu vereceğiniz kişilerde neticede insan ve sevap kazanayım derken arkanızdan söylenecekler. Yediğinizden daha iyisini verin ki Allah sana daha iyisini versin. Biz bunlardan ibadetiz. Bilinçli olalım. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkalım”

ifadelerini kullandı.