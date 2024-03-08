Malatya’da iftar çadırları nerelerde olacak?

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iftar programı hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Bu kapsamda Malatya’da 4 iftar çadırının Ramazan ayı boyunca misafirlerini ağırlayacağı açıklandı.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı,
“Kültürümüzün bir parçası olan yardımlaşma, birlik, beraberlik ve birlikte hareket etmenin en güzel göstergesi olan Ramazan ayında hayırseverlerin ihtiyaç sahipleriyle buluşmasında köprü görevi gören Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilki 2022 yılında olmak üzere 25 ilimizde başlatılan, bu yıl ise 81 ilde Ramazan ayı boyunca açık olacak iftar sofralarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır”
şeklinde konuştu.
MALATYA’DA 4 İFTAR ÇADIRI MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAYACAK
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü,
“Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Malatya, Elazığ ve Tunceli illerindeki iftar programı hazırlıklarımız tamamlanmış olup Ramazan ayının ilk gününden itibaren; Malatya ilinde, Yeşilyurt ilçesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark alanında 2, Battalgazi ilçesi İl Halk Kütüphanesi bahçesine 2 olmak üzere 4 iftar çadırında, Elazığ ilinde, Kültür Park Mamuretül Aziz Salonu’nda, Tunceli ilinde, Munzur Üniversitesi Kampüs Yemekhanesi’nde olmak üzere misafirlerimizi ağırlayacak olmanın tarifsiz mutluluğu içerisindeyiz. Ayrıca Ramazan ayı boyunca hafta sonlarında salon ve çadırlarımızda çocuklara yönelik çeşitli etkinlik ve aktiviteler yapılacaktır”
diye konuştu.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı,
“Paylaştıkça bereketlenen soframıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz”
dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.