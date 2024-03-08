Kargo yoluyla uyuşturucu teminine 1 tutuklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda, kargo yoluyla uyuşturucu madde temin eden üç kişi gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 900 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından S.İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı