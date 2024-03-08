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Kargo yoluyla uyuşturucu teminine 1 tutuklama

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda, kargo yoluyla uyuşturucu madde temin eden üç kişi gözaltına alındı.

Kargo yoluyla uyuşturucu teminine 1 tutuklama mask
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda, kargo yoluyla uyuşturucu madde temin eden üç kişi gözaltına alındı.

Kargo yoluyla uyuşturucu teminine 1 tutuklama

İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 900 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından S.İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Mar 2024 - 20:21 - Gündem

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