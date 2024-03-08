Kargo yoluyla uyuşturucu teminine 1 tutuklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda, kargo yoluyla uyuşturucu madde temin eden üç kişi gözaltına alındı.
İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 900 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından S.İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.