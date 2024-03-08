Polis uygulaması: Aranan şahıslar yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirdi.
Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan uygulamada 178 kişi sorgulandı ve 40 araç kontrol edildi. Yapılan sorgulama ve kontroller sonucunda 2 sürücüye işlem yapılarak, 2 bin 196 TL ceza uygulandı. Ayrıca, kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., hareket suçundan aranan Ş.Ç., uyuşturucu madde bulundurmaktan aranan Ş.K., dolandırıcılık suçundan aranan Ş.A. isimli şahıslar yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.