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Polis uygulaması: Aranan şahıslar yakalandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

Polis uygulaması: Aranan şahıslar yakalandı mask
Polis uygulaması: Aranan şahıslar yakalandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

Polis uygulaması: Aranan şahıslar yakalandı

Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan uygulamada 178 kişi sorgulandı ve 40 araç kontrol edildi. Yapılan sorgulama ve kontroller sonucunda 2 sürücüye işlem yapılarak, 2 bin 196 TL ceza uygulandı. Ayrıca, kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., hareket suçundan aranan Ş.Ç., uyuşturucu madde bulundurmaktan aranan Ş.K., dolandırıcılık suçundan aranan Ş.A. isimli şahıslar yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.

Polis uygulaması: Aranan şahıslar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Mar 2024 - 19:58 - Asayiş

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