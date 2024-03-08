Otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolu Hüseyinbeyli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hülya Ö.(47) idaresindeki 55 AFY 437 plakalı otomobil refüje çarparak takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.