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Otomobil takla attı: 1 yaralı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 yaralı mask
Otomobil takla attı: 1 yaralı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Hüseyinbeyli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hülya Ö.(47) idaresindeki 55 AFY 437 plakalı otomobil refüje çarparak takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, Alaçam, Otomobil, kaza, trafik kazası, yaralı

08 Mar 2024 - 19:55 - Gündem

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