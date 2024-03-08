Ev hırsızlığı yapan 2 kadın tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi ve Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de evlere girerek yaklaşık 150 bin lira değerinde altın ve para çalan S.A. ve R.Y. adlı kadınlar, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan 2 kadın tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.