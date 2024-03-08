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Ev hırsızlığı yapan 2 kadın tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi ve Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de evlere girerek yaklaşık 150 bin lira değerinde altın ve para çalan S.A. ve R.Y. adlı kadınlar, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yakalandı.

Ev hırsızlığı yapan 2 kadın tutuklandı mask
Ev hırsızlığı yapan 2 kadın tutuklandı
Ev hırsızlığı yapan 2 kadın tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi ve Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de evlere girerek yaklaşık 150 bin lira değerinde altın ve para çalan S.A. ve R.Y. adlı kadınlar, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yakalandı.

Ev hırsızlığı yapan 2 kadın tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan 2 kadın tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ev hırsızlığı yapan 2 kadın tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Mar 2024 - 19:53 - Gündem

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