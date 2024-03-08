08 Mar 2024 - 19:53 - Gündem

Ev hırsızlığı yapan 2 kadın tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi ve Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de evlere girerek yaklaşık 150 bin lira değerinde altın ve para çalan S.A. ve R.Y. adlı kadınlar, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yakalandı.