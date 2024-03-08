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Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü mask
Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Mar 2024 - 19:46 - Spor

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