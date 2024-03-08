Elazığ'da silah ticaretine yönelik operasyon: 1 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri, silah ticaretine yönelik 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı