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Elazığ'da silah ticaretine yönelik operasyon: 1 tutuklama

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri, silah ticaretine yönelik 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elazığ'da silah ticaretine yönelik operasyon: 1 tutuklama mask
Elazığ'da silah ticaretine yönelik operasyon: 1 tutuklama
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri, silah ticaretine yönelik 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elazığ'da silah ticaretine yönelik operasyon: 1 tutuklama

Yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da silah ticaretine yönelik operasyon: 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Mar 2024 - 19:43 - Asayiş

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