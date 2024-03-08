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Hatayspor, taktik çalışması gerçekleştirdi

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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın Mersin'deki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, taktik çalışması gerçekleştirdi mask
Hatayspor, taktik çalışması gerçekleştirdi
Hatayspor, taktik çalışması gerçekleştirdi
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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın Mersin'deki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, taktik çalışması gerçekleştirdi

Hatayspor Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi. Takımın bugün akşam saatlerinde kara yoluyla Kayseri'ye hareket edeceği bildirildi.

Hatayspor, taktik çalışması gerçekleştirdi

Yarın öğlen saatlerinde Kayseri'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak olan Hatayspor, maç saatini bekleyecek.
Hatayspor, pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Hatayspor, taktik çalışması gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatayspor, Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Mersin, maç, hazırlık, antreman

08 Mar 2024 - 19:32 - Spor

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