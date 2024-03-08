Hatayspor, taktik çalışması gerçekleştirdi

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın Mersin'deki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Hatayspor Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi. Takımın bugün akşam saatlerinde kara yoluyla Kayseri'ye hareket edeceği bildirildi.
Yarın öğlen saatlerinde Kayseri'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak olan Hatayspor, maç saatini bekleyecek.
Hatayspor, pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.