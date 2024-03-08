Aile Destek Merkezi'nden kadınlara meslek fırsatı

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi, dezavantajlı durumda olan kadınlara devletin sağladığı meslek eğitimleri ile önemli bir destek sunuyor.
Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü'nün liderliğinde, Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren merkez, kadınların hem meslek sahibi olmalarını hem de kariyer hayalleri kurmalarını sağlıyor. Arslanköylü, kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarını destekleyerek, onlara güç ve değer veriyor. ADEM'de eğitim alan kadınlar, el emeği göz nuru ürünler üreterek ilçedeki rehabilitasyon merkezleri ve okullarda kullanılmak üzere hediyelendiriliyor. Bu güzel uygulama ile kadınların toplumsal yaşama katılımı ve ekonomik bağımsızlığı destekleniyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan bu çalışmalar, kadınların değerini ve öneminivurguluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.