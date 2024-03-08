Adliye önünde silahlı ve bıçaklı kavga: 2'si ağır, 10 kişi yaralandı

Mardin Adliye binası önünde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, bıçaklı ve silahlı çatışmaya dönüştü.
Olayda; M.E.T, R.Ş., M.G. M.S., A.T., A.S., H.T., M.S., H.S., H.S. olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı, bazıları ağır durumda. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Polis, kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.