Adliye önünde silahlı ve bıçaklı kavga: 2'si ağır, 10 kişi yaralandı

Mardin Adliye binası önünde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, bıçaklı ve silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda; M.E.T, R.Ş., M.G. M.S., A.T., A.S., H.T., M.S., H.S., H.S. olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı, bazıları ağır durumda. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Polis, kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı