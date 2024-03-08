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Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

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Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilen M.M, İ.K ve A.T. isimli şahısları durdurarak arama gerçekleştirdi.

Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi mask
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Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilen M.M, İ.K ve A.T. isimli şahısları durdurarak arama gerçekleştirdi.

Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Şahısların üst aramalarında 11.12 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele, Şüpheli, arama, gözaltı, soruşturma, Polis

08 Mar 2024 - 19:25 - Asayiş

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