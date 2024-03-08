- Asayiş

Polis müdahalesi: Mukavemette bulunan 2 şahıs gözaltına alındı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman'ın merkez Yenipınar Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık veren şahısların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis müdahalesi: Mukavemette bulunan 2 şahıs gözaltına alındı mask
Polis müdahalesi: Mukavemette bulunan 2 şahıs gözaltına alındı
Polis müdahalesi: Mukavemette bulunan 2 şahıs gözaltına alındı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman'ın merkez Yenipınar Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık veren şahısların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis müdahalesi: Mukavemette bulunan 2 şahıs gözaltına alındı

Ancak olay yerine ulaşan polisler, gözaltına almak istedikleri 2 şahsın mukavemetiyle karşılaştı. Direniş gösteren her iki şahısın gözaltına alınması için olay yerine takviye polis ekipleri çağrıldı. Sonunda müdahalenin ardından her iki şahıs da gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis müdahalesi: Mukavemette bulunan 2 şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Yenipınar Mahallesi, ihbar, Polis, gözaltı, soruşturma

08 Mar 2024 - 19:21 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL