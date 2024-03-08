Polis müdahalesi: Mukavemette bulunan 2 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman'ın merkez Yenipınar Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık veren şahısların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ancak olay yerine ulaşan polisler, gözaltına almak istedikleri 2 şahsın mukavemetiyle karşılaştı. Direniş gösteren her iki şahısın gözaltına alınması için olay yerine takviye polis ekipleri çağrıldı. Sonunda müdahalenin ardından her iki şahıs da gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı