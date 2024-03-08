Ev bahçesinde gizli sığınakta 14 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde önemli bir operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin dikkatiyle bir evin bahçesinde bulunan ve içerisinde iklimlendirme sistemi bulunan gizli sığınağın kapakları açıldı. Yapılan aramada, sığınağın içinde 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonun devamında, E.Y. isimli şahsın üst ve ikamet aramalarında 100 gram skunk bulundu. Ayrıca şahsın ikametinin bahçesinde yapılan aramada, yerin altına gizlenmiş tünel içerisinde kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi düzeneği tespit edildi. Olayla ilgili olarak E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadeledeki kararlı çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı