Ev bahçesinde gizli sığınakta 14 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde önemli bir operasyon düzenledi.
Polis ekiplerinin dikkatiyle bir evin bahçesinde bulunan ve içerisinde iklimlendirme sistemi bulunan gizli sığınağın kapakları açıldı. Yapılan aramada, sığınağın içinde 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonun devamında, E.Y. isimli şahsın üst ve ikamet aramalarında 100 gram skunk bulundu. Ayrıca şahsın ikametinin bahçesinde yapılan aramada, yerin altına gizlenmiş tünel içerisinde kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi düzeneği tespit edildi. Olayla ilgili olarak E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadeledeki kararlı çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.