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Ev bahçesinde gizli sığınakta 14 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde önemli bir operasyon düzenledi.

Ev bahçesinde gizli sığınakta 14 kök Hint keneviri ele geçirildi mask
Ev bahçesinde gizli sığınakta 14 kök Hint keneviri ele geçirildi
Ev bahçesinde gizli sığınakta 14 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde önemli bir operasyon düzenledi.

Ev bahçesinde gizli sığınakta 14 kök Hint keneviri ele geçirildi

Polis ekiplerinin dikkatiyle bir evin bahçesinde bulunan ve içerisinde iklimlendirme sistemi bulunan gizli sığınağın kapakları açıldı. Yapılan aramada, sığınağın içinde 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ev bahçesinde gizli sığınakta 14 kök Hint keneviri ele geçirildi

Operasyonun devamında, E.Y. isimli şahsın üst ve ikamet aramalarında 100 gram skunk bulundu. Ayrıca şahsın ikametinin bahçesinde yapılan aramada, yerin altına gizlenmiş tünel içerisinde kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi düzeneği tespit edildi. Olayla ilgili olarak E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadeledeki kararlı çalışmaları sürüyor.

Ev bahçesinde gizli sığınakta 14 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, operasyon, Polis, uyuşturucu operasyonu, sığınak, bahçe, gözaltı

08 Mar 2024 - 19:16 - Asayiş

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