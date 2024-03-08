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74 çiftçiye 9 bin 895 kilo sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi

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Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Yem Bitkileri Geliştirme Projesi-2" kapsamında Özalp ilçesinde 74 çiftçiye 9 bin 895 kilogram yonca, korunga ve fig tohumu dağıtımı yapıldı.

74 çiftçiye 9 bin 895 kilo sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi mask
74 çiftçiye 9 bin 895 kilo sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi
74 çiftçiye 9 bin 895 kilo sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi
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Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Yem Bitkileri Geliştirme Projesi-2" kapsamında Özalp ilçesinde 74 çiftçiye 9 bin 895 kilogram yonca, korunga ve fig tohumu dağıtımı yapıldı.

74 çiftçiye 9 bin 895 kilo sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi

Dağıtım, Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi ve çiftçilere sertifikalı tohumlar teslim edildi. Bu adımın bölgedeki tarımın gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

74 çiftçiye 9 bin 895 kilo sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yem Bitkileri Geliştirme Projesi-2, Özalp, Çiftçi, korunga, fig, tohum, sertifikalı tohum

08 Mar 2024 - 19:14 - Ekonomi

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