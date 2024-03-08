74 çiftçiye 9 bin 895 kilo sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Yem Bitkileri Geliştirme Projesi-2" kapsamında Özalp ilçesinde 74 çiftçiye 9 bin 895 kilogram yonca, korunga ve fig tohumu dağıtımı yapıldı.
Dağıtım, Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi ve çiftçilere sertifikalı tohumlar teslim edildi. Bu adımın bölgedeki tarımın gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.