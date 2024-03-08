Şüpheli şahsın üzerinden skunk çıktı

Hatay’da polis ekipleri tarafından durdurulan şahsın üzerinden 520 gram skunk çıktı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde 07 Mart tarihinde E.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 520 gram Skunk ele geçirildi. Şüpheli E.T. hakkında TCK 188. Maddeden işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.