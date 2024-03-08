Malatya’da yaralı bulundu Tedavi edilip doğaya salınacak

Malatya’da, yaralı halde bulunan kartalın koruma altına alındığı bildirildi. Malatya’nın Battalgazi İlçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan kartal koruma altına alındı. Yaralı kartalın bakım ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

Uluköy Mahallesi mevkiinde devriye atan jandarma ekipleri yaralı halde bir kartal ile karşılaştı. İlk müdahalesi jandarma tarafından yapılan yaralı kartal daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı