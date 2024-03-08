Malatya’da yaralı bulundu Tedavi edilip doğaya salınacak

Malatya’da, yaralı halde bulunan kartalın koruma altına alındığı bildirildi. Malatya’nın Battalgazi İlçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan kartal koruma altına alındı. Yaralı kartalın bakım ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.
Uluköy Mahallesi mevkiinde devriye atan jandarma ekipleri yaralı halde bir kartal ile karşılaştı. İlk müdahalesi jandarma tarafından yapılan yaralı kartal daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.