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“Kadınlarımız toplumsal kültürümüzün taşıyıcılığını da üstlenirler”

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Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle 1’inci Organize Sanayi bölgesindeki İNTEM Triko Fabrikasında çalışan kadınlara ziyarette bulundu. Vali Yazıcı ve Hanımefendi Hanife Yazıcı, çalışan kadınlara çiçek ve hediye dağıttı.

“Kadınlarımız toplumsal kültürümüzün taşıyıcılığını da üstlenirler” mask
“Kadınlarımız toplumsal kültürümüzün taşıyıcılığını da üstlenirler”
“Kadınlarımız toplumsal kültürümüzün taşıyıcılığını da üstlenirler”
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Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle 1’inci Organize Sanayi bölgesindeki İNTEM Triko Fabrikasında çalışan kadınlara ziyarette bulundu. Vali Yazıcı ve Hanımefendi Hanife Yazıcı, çalışan kadınlara çiçek ve hediye dağıttı.

“Kadınlarımız toplumsal kültürümüzün taşıyıcılığını da üstlenirler”

Kadınların, toplumun temel direği ve geleceğin inşasında önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Vali Yazıcı

“Onlar, yaşamlarının her anında sevdikleri için fedakârlıkla hareket ederler. Anadolu’nun bereketini üretim kabiliyetiyle zenginleştiren kadınlarımız, emekleriyle toplumsal kültürümüzün taşıyıcılığını da üstlenirler. Bu vesileyle tüm emekçi kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, her daim alın terleriyle ve emekleriyle elde ettikleri başarı dolu hikâyelerinin olmasını temenni ediyorum”

dedi.

“Kadınlarımız toplumsal kültürümüzün taşıyıcılığını da üstlenirler”

YAZICI AİLESİ AÇILAN STANTLARI GEZDİ

Vali Yazıcı ve eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 6 Bakanlığın il temsilcileri tarafından açılan stantları gezdi.

“Kadınlarımız toplumsal kültürümüzün taşıyıcılığını da üstlenirler”

Stantları gezen Vali Yazıcı

“Devletimiz, kadınların iş ve toplum hayatında aktif bir şekilde yer alması için istihdamdan, eğitime çeşitli destek ve teşviklerle Anadolu kadınının tüm cevherlerini sosyal ve ekonomik hayata aktarmasını sağlamaktadır. Hem iş hayatında hem de evde verdikleri emekle toplumumuza değer katıp hayatın her alanında varlık gösteren cefakâr kadınlarımızın, nesillerin eğitimde de rolü büyüktür. Çünkü onlar, geleceğimize yön verecek olan evlatlarımızı yetiştiren öğretmenler, rehberler ve örneklerdir”

dedi.

“Kadınlarımız toplumsal kültürümüzün taşıyıcılığını da üstlenirler”

Vali Yazıcı ve Hanımefendi Hanife Yazıcı, stantta emeği geçenlere teşekkür ederek alandan ayrıldılar.

“Kadınlarımız toplumsal kültürümüzün taşıyıcılığını da üstlenirler”

Kaynak: BÜLTEN

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08 Mar 2024 - 17:40 Malatya- Gündem

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