08 Mar 2024 - 17:40 - Gündem

“Kadınlarımız toplumsal kültürümüzün taşıyıcılığını da üstlenirler”

Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle 1’inci Organize Sanayi bölgesindeki İNTEM Triko Fabrikasında çalışan kadınlara ziyarette bulundu. Vali Yazıcı ve Hanımefendi Hanife Yazıcı, çalışan kadınlara çiçek ve hediye dağıttı.