Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bayram Burak'ın taziye adresi: Bulunmamaktadır.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatime Avcu’nun taziye adresi: Koşu Mahallesi, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Yılmaz’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
98 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Bayram’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yeşilyurt,
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeytun Köseer’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi,
51 yaşında vefat eden ve Hekimhan Saraylı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mehmet Çelebi’nin taziye adresi: Saraylı Mahallesi, Hekimhan,
85 yaşında vefat eden ve Atalar Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen İmmihan Ataşak’ın taziye adresi: Atalar Mahallesi, Yeşilyurt”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.