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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bayram Burak'ın taziye adresi: Bulunmamaktadır.                         

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatime Avcu’nun taziye adresi: Koşu Mahallesi, Yeşilyurt,                            

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Yılmaz’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,                            

98 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Bayram’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yeşilyurt,                            

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeytun Köseer’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi,                          

51 yaşında vefat eden ve Hekimhan Saraylı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mehmet Çelebi’nin taziye adresi: Saraylı Mahallesi, Hekimhan,

85 yaşında vefat eden ve Atalar Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen İmmihan Ataşak’ın taziye adresi: Atalar Mahallesi, Yeşilyurt”

 
 

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08 Mar 2024 - 17:29 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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